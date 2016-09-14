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Данные нефтяной статистики выступят драйвером рыночных движений

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки фьючерсов на нефть Brent консолидируются в районе недельных минимумов в ожидании данных нефтяной статистики из США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США после существенного снижения накануне сегодня утром слегка прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют умеренно понижательную динамику. Премаркет европейской сессии в текущем моменте сигнализирует о повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Ведущие европейские фондовые индексы во вторник снизились. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня потерял 0.53%, а наибольшее негативное влияние на его динамику вновь оказало снижение котировок акций компаний из финансового сектора HSBC (-1.1%), Lloyds (-1%), Prudential (-2.5%) и нефтегазовых гигантов Royal Dutch Shell (-1.4%), BP (-1.9%). Сдержало снижение индекса FTSE 100 во вторник повышение котировок акций фармацевтических компаний Shire (+1.2%), GlaxoSmithKline (+0.3%). Согласно обнародованной информации, Ассоциация британских торговых палат ухудшила свои прогнозы роста экономики Великобритании из-за последствий выхода страны из Евросоюза (ЕС), но выразила уверенность относительно того, что рецессии удастся избежать. В реальности, на наш взгляд, многое будет зависеть от конкретных условий и сроков выхода Великобритании из ЕС, а также дальнейшего развития ситуации в глобальной экономике.

В свою очередь, французский фондовый индикатор CAC (-1.19%) во вторник стал аутсайдером среди ведущих европейских фондовых индикаторов под влиянием падения котировок акций нефтегазового гиганта Total (-3.3%), страховщика AXA (-3.1%) и банков BNP Paribas (-1.8%), Societe Generale (-1.8%). Немецкий фондовый индикатор DAX (-0.43%) снизился из-за падения котировок акций таких концернов, как Siemens (-1.6%), Daimler (-0.8%) и E.ON (-2.9%).

Фондовый рынок США во вторник возобновил нисходящее движение. Индекс "голубых фишек" Dow Jones понизился на 1.41%, а наибольшее отрицательное влияние на его динамику оказало падение котировок банка Goldman Sachs (-2.4%) и торговой сети Home Depot (-2.2%). Индекс high-tech биржи NASDAQ снизился на 1.09% в основном из-за понижения котировок акций компаний из сектора информационных технологий и потребительского сектора. Индекс "широкого рынка" США S&P500 (-1.48%) также понес потери, а просадкой в нем на фоне снижения цен на нефть выделился индекс нефтегазового сектора (-2.9%). Котировки фьючерсов на нефть во вторник снизились на фоне ухудшения прогноза мирового спроса на нефть Международным энергетическим агентством и поступивших данных о наращивании Саудовской Аравией и Ираном добычи нефти, что спровоцировало рост опасений относительно увеличения переизбытка «черного золота» на рынке.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2005-2010 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в дальнейшем внутридневная динамика этого фондового индекса будет зависеть от поведения цен на нефть и западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля и происходящих событий. Мощным драйвером рыночных движений сегодня способны выступить данные по запасам и производству нефти в США. При этом в случае ухудшения внешнего фона индекс ММВБ может вновь проверить на прочность зону поддержки, находящуюся в районе психологической отметки в 2000 пунктов. Вместе с тем в числе предстоящих российских корпоративных событий сегодняшнего дня, способных оказать влияние в целом как на фондовый рынок, так и на котировки отдельных бумаг, стоит выделить ожидающуюся публикацию операционных результатов ГК «ДИКСИ».

Шагов Олег, начальник аналитического отдела АО ИФК «Солид»