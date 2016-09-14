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Доллар может закрепить успех над 65 руб.

Рубль пытался удержаться на плаву, однако во второй половине дня все же сдал позиции, уступив доллару отметку 65 руб. Продажа экспортной выручки под предстоящую уплату налогов не смогла противостоять факторам давления, и в итоге наша валюта потеряла в среднем порядка 1% к доллару и евро.

Давление на рубль оказало сразу несколько факторов. Сказалось повсеместное восстановление доллара на рынке форекс, отсутствие интереса к рисковым активам, а также дальнейшее удешевление нефти. Баррель Brent в моменте снова пытался протестировать отметку 47 долл. на пессимистичных прогнозах МЭА. В частности, агентство полагает, что предложение в сырьевом сегменте «продолжит опережать спрос как минимум на протяжении первой половины 2017 года».

Сегодня наша валюта помимо динамики доллара будет следить за настроем котировок «черного золота», который будет зависеть от данных Минэнерго по запасам нефти. Вышедший накануне отчет API отразил увеличение объемов

на 1,44 млн барр., что оказалось ниже прогнозов и спровоцировало небольшой отскок Brent. Если официальная оценка покажет более существенный прирост запасов, котировки могут снова попытаться уйти под 47 долл./барр., что позволит доллару закрепить успех над уровнем 65 руб.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс