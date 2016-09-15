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Потенциал для развития снижения на рынке акций ограничен

Российский рынок акций сегодня большую часть дня не мог определиться с направлением ввиду сохраняющейся нервозности на мировых рынках, однако к концу дня пытается перейти к росту вслед за нефтяными котировками и восстановлением американских фондовых индексов.

За час до окончания торговой сессии индекс ММВБ прибавляет 0,1%, индекс РТС, на фоне крепнущего рубля, "плюсует" на 0,4%.

Торговая активность невысока, - инвесторы предпочитают не предпринимать активных действий по перепозиционированию до получения более четких внешних сигналов.

Ключевые сектора рынка также не показывают направленной динамики. Чуть лучше рынка смотрятся нефтегазовый сектор, где повышаются ключевые "фишки" (Роснефть: +0,8%;Лукойл: +0,7%; Газпром: +0,5%). В финсекторе наблюдается умеренное изменение котировок: дорожают Сбербанк (+0,5%) и АФК Система (+0,3%) при откате МосБиржи (-0,7%).

Достаточно неплохо смотрятся акции автопроизводителей (КАМАЗ: +0,6%; АвтоВАЗ: +1,0%; Соллерс: 0%).

В остальных секторах наблюдается рост отдельных "идейных" и отстающих от рынка бумаг при давлении на ключевые "фишки". Так, в горнодобывающем и металлургическом секторе уверенно растут Алроса (+2,5%) и, вслед за драгметаллами, Полиметалл (+2,1%); также раллируют ТМК (+6,2%), Распадская (+3,6%) и Мечел (+2,0%). А вот Северсталь (-2,5%) и НорНикель (-1,9%) дешевеют.

В электроэнергетическом секторе заметно прибавляют акции ОГК-2 (+2,3%) и Энел Россия (+1,9%) при снижении Русгидро (-2,6%) и Россетей (-2,1%), а транспортном - теряет Аэровлот (-0,6%), а НМТП (+0,3%) слабо растет после сильной пост-дивидендной просадки накануне.

В потребсекторе рост Ленты (+1,6%) и М.Видео (+1,6%) не полностью перекрывает негативное влияние слабых результатов Дикси (-3,3%), а также снижение Магнита (-0,6%).



Индекс ММВБ остается в заложниках настроений на мировых рынках. Мы по-прежнему отмечаем риски теста 2000 пунктов, с возможным откатом к 1975-1980 пунктам при сохранении неблагоприятной конъюнктуры на мировых рынках.

Однако пока считаем, что потенциал для развития снижения ограничен, так как полагаем, что нефть Brent удержит диапазон 45-46 долл./барр., а пятничная статистика по США (выйдут цифры по ИПЦ, пром. производству и розничным продажам, индекс Мичигана) не поддержит идею повышения ставки ФРС.



Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк