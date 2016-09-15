Комментарии

Связь-Банк выступит организатором программы биржевых облигаций АКБ «Российский капитал»

ПАО АКБ «Связь-Банк» (группа Внешэкономбанка) назначен организатором программы биржевых облигаций АКБ «Российский капитал». В рамках программы по открытой подписке планируется размещение облигаций на сумму до 50 млрд рублей. Другие условия размещения будут сообщены дополнительно.

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ПАО АКБ «Связь-Банк» (группа Внешэкономбанка) назначен организатором программы биржевых облигаций АКБ «Российский капитал». В рамках программы по открытой...



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