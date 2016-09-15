Комментарии

Дефицит текущего счета в июле-августе является веским аргументом в пользу прогноза курса рубля в 70 руб./$ на конец 2016 г.

Комментарий по рынку

Стоимость барреля марки Brent оттолкнулась от минимумов последней недели благодаря росту запасов нефти в США меньше ожиданий рынка. Согласно данным Американского института нефти, запасы сырой нефти увеличились на 1,4 млн, что оказалось в два раза меньше ожиданий рынка. Сегодня Минэнерго США опубликует официальную статистику по изменению запасов сырой нефти. Мы прогнозируем, что за первую неделю сентября может наблюдаться сокращение запасов сырой нефти. Консенсус аналитиков Bloomberg предполагает их увеличение на 4 млн. Азиатские индексы акций торгуются вблизи минимумов последнего месяца на фоне роста опасений повышения ставок в США.

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Мы считаем, что дефицит текущего счета в июле-августе является веским аргументом в пользу нашего прогноза курса рубля в 70 руб./$ на конец 2016 г.