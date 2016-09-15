Комментарии

Инвесторы ждут заявлений от монетарных властей

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки фьючерсов на нефть Brent консолидируются в районе недельных минимумов после публикации неоднозначных данных нефтяной статистики, указавших на небольшое сокращение запасов нефти в США на фоне отмечавшегося роста её производства и не сумевшего из-за урагана восстановиться до среднеквартального уровня импорта нефти. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии в текущем моменте сигнализирует о вероятном понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Ведущие европейские фондовые индексы в среду изменились разнонаправленно. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 0.12%, а наибольшее положительное влияние на его динамику оказало повышение котировок акций компаний из финансового сектора HSBC (+0.3%), Lloyds (+8%), Prudential (+1%), сектора здравоохранения AstraZeneca (+1.8%), Shire (+1.4%), GlaxoSmithKline (+1%) и сектора «Материалы» Glencore (+2.5%), BHP Billiton (+1.4%), Anglo American (+2.5%). Сдержало повышение индекса FTSE 100 в среду снижение котировок акций нефтегазовых гигантов Royal Dutch Shell (-0.9%), BP (-0.8%), отмечавшееся на фоне понижения мировых цен на нефть. Сегодня в центре внимания инвесторов будет заседание Банка Англии по вопросам монетарной политики, по итогам которого британский регулятор, скорее всего, сохранит свою ключевую ставку на рекордно низком уровне.

В свою очередь, французский фондовый индикатор CAC (-0.39%) в среду стал аутсайдером среди ведущих европейских фондовых индикаторов, что произошло под влиянием падения котировок акций нефтегазового гиганта Total (-1.2%) и авиастроительной корпорации Airbus (-1.4%). Немецкий фондовый индикатор DAX (-0.08%) понизился из-за падения котировок акций Allianz (-0.9%), Daimler (-0.6%) и Deutsche Post (-1.2%), внесших наибольший вклад в его снижение.

Фондовый рынок США в среду не показал единой динамики. Индекс "голубых фишек" Dow Jones понизился на 0.18%, а наибольшее отрицательное влияние на его динамику оказало падение котировок акций IBM (-1.1%) и Boeing (-2.2%). Сдержал снижение этого фондового индекса рост акций Apple (+3.5%). Индекс high-tech биржи NASDAQ в среду вырос на 0.36% в основном из-за повышения котировок акций компаний из сектора информационных технологий и сектора здравоохранения. Индекс "широкого рынка" США S&P500 (-0.06%) понес незначительные потери, а просадкой в нем выделился на фоне снижения цен на нефть индекс нефтегазового сектора (-1.2%). Выступивший экс-председатель ФРС Алан Гринспен заявил об обеспокоенности тем, что экономическая и политическая системы США могут быть подорваны, но выразил надежду на то, что "мы все сможем найти выход, потому что это слишком великая страна, чтобы ее разрушили, как бы это сказать, психи".

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе предыдущего закрытия индекса ММВБ (2004.5 пункта), предполагая, что предстоящая экспирация контрактов на срочном рынке может стать дополнительным источником его волатильности. Вместе с тем внутридневная динамика российского фондового рынка будет зависеть от поведения цен на нефть и западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля и происходящих событий. Стоит отметить, что в предстоящие пять рабочих дней пройдут заседания Центробанков Великобритании, Швейцарии, России, Японии и США, заявления представителей которых могут оказать существенное влияние на настроения инвесторов.

В числе предстоящих российских корпоративных событий сегодняшнего дня, способных оказать влияние в целом как на фондовый рынок, так и на котировки отдельных бумаг, стоит выделить экс-дивидендную дату для акций Северстали, потенциальное влияние дивидендного разрыва в которых на динамику индекса ММВБ мы оцениваем примерно в 0.5 пункта. Кроме того, запланировано заседание совета директоров МТС, на котором, в частности, будет рассмотрен вопрос о стратегии Группы МТС в 2017 – 2019 гг.

Шагов Олег, начальник аналитического отдела АО ИФК «Солид»