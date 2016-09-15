Комментарии

Открытие торгов может быть слабо негативным

Мировые рынки продолжают находиться в фазе повышенной волатильности, однако развитие событий уже не выглядит столь же драматичным, как еще несколько дней назад. Рынки акций США и Европы замедлили темпы снижения в ожидании событий конца недели (блока макроэкономической статистики и заседания Банка Англии), при этом активы развивающихся рынков в целом пока выглядят также не готовыми развивать коррекцию, заданную опасениями повышения ставки ФРС и рисками по глобальной экономике. К тому же, определенное давление здесь оказывает слабая конъюнктура товарных активов. Мы полагаем, что блок макроэкономической статистики и заседание Банка Англии станут важнейшими движущими факторами не только сегодня, но и до конца недели.

Российский фондовый рынок удерживает психологическую зону поддержки вблизи отметки 2000 пунктов ММВБ, несмотря на не вполне комфортную конъюнктуру на мировых рынках капитала и резкое снижение цен на нефть. Торговая активность сохраняется на пониженном уровне, что сигнализирует о неготовности крупных участников торгов снижать экспозицию на рублевые активы. Мы думаем, что у российского рынка есть определенный запас прочности как по отношению к ценам на нефть, так и ситуации на глобальных рынках.

Мы полагаем, что открытие торгов сегодня может быть слабо негативным, а в течение дня будет наблюдаться борьба за отметку 2000 пунктов. При дальнейшем снижении склонности к риску, как на фоне выходящей статистики, так и под влиянием итогов заседания Банка Англии, ключевой рубеж в 2000 пунктов может не устоять. И если сегодня российские активы будут реагировать преимущественно на новости из-за рубежа, но в пятницу могут появиться внутренние идеи – завтра состоится заседание Банка России, а S&P представит результаты ежегодного пересмотра суверенного рейтинга России. Сегодня без дивидендов торгуются акции Северстали, однако влияние этого события на динамику индексов будет носить ограниченный характер.

Илья Фролов, Промсвязьбанк