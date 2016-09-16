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Связь-Банк выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «Группа компаний ПИК»

ПАО АКБ «Связь-Банк» (группа Внешэкономбанка) выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «Группа компаний ПИК» объемом 9 млрд рублей. 14 сентября 2016 года была закрыта книга заявок по биржевым облигациям ПАО «Группа компаний ПИК» серий БО-01, БО-02 и БО-03 общим объемом 9 млрд рублей. Финальная величина ставки купона по итогам закрытия книги составила 13%, что соответствует доходности к оферте 13,42% годовых. Оферта предусмотрена через 3 года. Срок обращения облигаций 10 лет (3640 дней с даты начала размещения). Длительность купонного периода - 6 месяцев (182 дня). Номинальная стоимость одной бумаги - 1000 рублей. Организаторами сделки выступили ВТБ Капитал и Связь Банк.

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ПАО АКБ «Связь-Банк» (группа Внешэкономбанка) выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «Группа компаний ПИК» объемом 9 млрд рублей. 14 сентября 2016 года...



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