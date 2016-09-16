Комментарии

БИНБАНК разместил дополнительные выпуски биржевых облигаций серии БО-2 объемом 5 млрд рублей

БИНБАНК успешно разместил весь объем дополнительных выпусков биржевых облигаций №15 и № 18 серии БО-02 в размере 2 млрд рублей и 3 млрд рублей соответственно с погашением в сентябре 2025 года. Цена размещения биржевых облигаций была установлена в размере 100% от номинальной стоимости. Бумаги имеют полугодовые купоны. Ставка шестого купона - 13,5% годовых. Также установлены ставки следующих четырех купонов в размере 12% годовых.

Напомним, что выпуск биржевых облигаций серии БО-02 БИНБАНК разместил 24 сентября 2013 года. Совокупный объем выпуска с учетом размещенных дополнительных выпусков составляет 24 млрд рублей.

Биржевые облигации серии БО-02 включены в первый уровень листинга ФБ ММВБ и в ломбардный список ЦБ РФ, что говорит о высоком кредитном качестве ценной бумаги.