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Курсы валют в Иркутске: 16 сентября минимальный курс продажи доллара составил 65,05 руб., евро - 73,1 руб

16 сентября курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 58-64,9 рубля за доллар, курс продажи составил 65,05-67,65 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Иркутске по сравнению с предыдущим снизился на 25 коп. и составил 64,9 рубль. Такой курс покупки предложил Крона-Банк.

Минимальный курс продажи доллара в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 38 коп. и составил 65,05 руб. По такому курсу доллар продают Азиатско-Тихоокеанский Банк и Восточный экспресс банк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Иркутска составил 66-72,75 рубля за евро, курс продажи составил 73,1-76,5 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Иркутске по сравнению с предыдущим днем снизился на 50 коп. и составил 72,75 руб. Такой курс покупки предложил Восточный экспресс банк.

Минимальный курс продажи евро в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 45 коп. и составил 73,1 руб. Такой курс евро продажи предложил Восточный экспресс банк.

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Служба новостей СИА.

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