Курсы валют в Ангарске: 16 сентября минимальный курс продажи доллара 65,05 руб., евро - 73,1 руб

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Курсы валют в Ангарске: 16 сентября минимальный курс продажи доллара 65,05 руб., евро - 73,1 руб16 сентября 2016
16 сентября курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 62,28-64,77 рубля за доллар, курс продажи составил 65,05-67,62 рубля за доллар.
Максимальный курс покупки доллара в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 38 коп. и составил 64,77 рубль. Такой курс покупки предложил Гринкомбанк.
Минимальный курс продажи доллара в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 40 коп. и составил 65,05 руб. По такому курсу доллар продают Азиатско-Тихоокеанский Банк и Восточный экспресс банк.
Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Ангарска составил 70,32-72,75 рубля за евро, курс продажи составил 73,1-75,66 рубля за евро.
Максимальный курс покупки евро в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 50 коп. и составил 72,75 руб. Такой курс покупки предложил Восточный экспресс банк.
Минимальный курс продажи евро в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 45 коп. и составил 73,1 руб. Такой курс евро продажи предложил Восточный экспресс банк.
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Служба новостей СИА.
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