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Повышенная нервозность на мировых рынках продлится и в понедельник

Российский рынок акций пытался в начале торгов вернуться выше 2000 пунктов по индексу ММВБ, однако уже в середине дня возобновил снижение вслед за ухудшением настроений на мировых рынках и откатом нефтяных котировок ниже 46 долл./барр., катализатором для которого стали масштабные финансовые претензии США к Deutsche Bank, а также последующая публикация данных по усилению инфляционного фона в США, повышающая риски по ставке ФРС. По состоянию на 18:00 по московскому времени индекс ММВБ теряет 0,7%, в лидерах снижения - "фишки" нефтегазового сектора (Лукойл: -1,7%; Роснефть: -1,7%; Сургутнефтегаз: -2,0%), а также акции электроэнергетических компаний, где ключевые бумаги теряют 2,8-4,7% (наиболее слабо смотрится Интер РАО). Из растущих в этих секторах бумаг отметим МОЭКС (+1,7%) и ОГК-2 (+1,5%), а также дивидендные нефтяные бумаги во главе с Газпром нефтью (+1,2%).

В финансовом секторе давление сфокусировано в АФК Система (-3,4%) и Сбербанке (-1,0%); котировки акций ВТБ (-0,1%) изменяются незначительно.

В металлургическом и горнодобывающем секторе сильно падают курсы акций сталелитейных компаний (ММК: -4,7%; НЛМК: -3,6%) за исключением Северстали (+1,0%), сильно упавшей накануне на фоне дивидендной "отсечки", и продолжающего переоцениваться ТМК (+3,4%), потенциал которой еще не вполне исчерпан, по нашему мнению, а также РусАл (+1,5%). Схожие с общерыночными потери пока несет НорНикель (-0,6%).

В потребсекторе ситуация лучше, чем у рынка в целом: пытаются восстановиться акции Дикси (+3,4%), Магнит (+0,8%), и, на новости об утверждении дивидендной политики, бумаги Аптеки 36.6 (+2,6%). Перепроданные телекомы также смотрятся относительно неплохо, - тут "плюсуют" Мегафон (+1,4%) и Ростелеком (+0,6%).

Из прочих бумаг отметим падение акций Соллерс (-4,1%) и рост Акрона (+1,5%).



Индекс ММВБ остается под выраженным давлением и может сегодня потерять более 1%; ожидать стабилизации настроений на рынках сегодня сложно. Более того, мы опасаемся, что повышенная нервозность на мировых рынках продлится и в понедельник: неопределенность относительно дальнейших шагов Федрезерва после данных по инфляции и относительно устойчивости банков Европы ощутимо возросла.



Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк