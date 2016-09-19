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Ставка первого купона облигаций ПАО «Ростелеком» серии 001P-01 объемом 15 млрд рублей установлена на уровне 9,20% годовых

15 сентября 2016 года была закрыта книга заявок на приобретение биржевых облигаций ПАО «Ростелеком» серии 001P-01 объемом 15 млрд рублей. Срок обращения бумаг – 10 лет, номинальная стоимость – 1 000 рублей. По бумагам предусмотрена оферта через 3 года, а также возможность досрочного погашения через 5 и 7 лет. Облигации имеют полугодовые купоны (182 дня). Выпуск соответствует всем критериям для включения в Ломбардный список Банка России.

Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в размере 9,35%-9,5% годовых (доходность к оферте – 9,57-9,73% годовых). В ходе сбора заявок диапазон был снижен четырежды: сначала до 9,25-9,35% годовых (доходность к оферте 9,46-9,57% годовых), затем до 9,25-9,3% годовых (доходность к оферте 9,46-9,52% годовых), далее установлен на уровне 9,25% годовых (доходность к оферте 9,46% годовых). Финальный ориентир ставки 1-го купона составил 9,2% годовых (доходность к оферте 9,41% годовых).

В ходе маркетинга было получено 50 заявок инвесторов на сумму 46 млрд рублей. В результате повышенного спроса к размещению со стороны инвесторов эмитент принял решение увеличить объем выпуска с первоначально заявленного объема в 10 млрд рублей до 15 млрд рублей. По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 9,20% годовых, что соответствует доходности к оферте 9,41% годовых.

Техническое размещение бумаг состоится 22 сентября 2016 года на ФБ ММВБ.

Организаторы размещения – Sberbank CIB1, «ВТБ Капитал».

Агент по размещению – Sberbank CIB.

«Ставка первого купона облигаций “Ростелекома” была установлена на уровне 9,20% годовых – это новый рекорд не только для телекоммуникационного сектора, но и для рынка в целом, – отметил Эдуард Джабаров, управляющий директор в управлении рынков капитала департамента глобальных рынков Sberbank CIB. – Агрессивный спрос со стороны инвесторов позволил увеличить изначально запланированный объем выпуска с 10 млрд рублей до 15 млрд рублей, при этом совокупный спрос по цене закрытия сделки вдвое превысил объем размещения. Это еще одно свидетельство снижения стоимости долгового капитала для качественных корпоративных заемщиков».

Sberbank CIB – корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка. Ключевыми направлениями деятельности являются корпоративное кредитование (включая торговое финансирование), документарный бизнес2, инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, собственные инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства, федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.

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