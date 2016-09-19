Комментарии

Курсы валют в Иркутске: 19 сентября минимальный курс продажи доллара составил 65,3 руб., евро - 72,9 руб

19 сентября курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 58-64,85 рубля за доллар, курс продажи составил 65,3-68,27 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Иркутске по сравнению с предыдущим снизился на 5 коп. и составил 64,85 рубль. Такой курс покупки предложил Крона-Банк.

Минимальный курс продажи доллара в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 25 коп. и составил 65,3 руб. По такому курсу доллар продает Байкалкредобанк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Иркутска составил 66-72,4 рубля за евро, курс продажи составил 72,9-76,4 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Иркутске по сравнению с предыдущим днем снизился на 35 коп. и составил 72,4 руб. Такой курс покупки предложил Ланта-Банк.

Минимальный курс продажи евро в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 20 коп. и составил 72,9 руб. Такой курс евро продажи предложил Восточный экспресс банк.

* * *

Служба новостей СИА.

Телефон/факс: (3952) 701-305 , 701-300

E-mail: postbox@sia.ru.

