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Курсы валют в Ангарске: 19 сентября минимальный курс продажи доллара 65,31 руб., евро - 72,9 руб

19 сентября курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 61,95-64,82 рубля за доллар, курс продажи составил 65,31-68,27 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Ангарске по сравнению с предыдущим днем повысился на 5 коп. и составил 64,82 рубль. Такой курс покупки предложил Гринкомбанк.

Минимальный курс продажи доллара в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 26 коп. и составил 65,31 руб. По такому курсу доллар продает Азиатско-Тихоокеанский Банк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Ангарска составил 69,66-72,32 рубля за евро, курс продажи составил 72,9-76 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 43 коп. и составил 72,32 руб. Такой курс покупки предложил Гринкомбанк.

Минимальный курс продажи евро в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 20 коп. и составил 72,9 руб. Такой курс евро продажи предложил Восточный экспресс банк.



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Служба новостей СИА.

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