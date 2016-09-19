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Перед заседанием ФРС оптимизм может вернуться инвесторам

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивным. Котировки фьючерсов на нефть Brent прибавляют на фоне сообщений о том, что страны ОПЕК близки к заключению соглашения, предусматривающего стабилизацию мирового нефтяного рынка, и могут собраться на внеочередное заседание картеля, если достигнут консенсуса на предстоящей неформальной встрече в Алжире. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы демонстрируют преимущественно позитивную динамику. Премаркет европейской сессии в текущем моменте сигнализирует о повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Ведущие европейские фондовые индексы в четверг выросли. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня потерял 0.85%, а наибольшее отрицательное влияние на его динамику оказало снижение котировок акций компаний из финансового сектора HSBC (-1.9%), Barclays (-2.8%), Standard Chartered (-1.9%), Prudential (-1.1%) и нефтегазового гиганта Royal Dutch Shell (-0.9%). Сдержало снижение индекса FTSE 100 в пятницу повышение в цене акций компаний из сектора здравоохранения Shire (+3.2%), AstraZeneca (+2.0%). Выступивший президент Евросоюза Дональд Туск заявил, что Великобритания может запустить формальную процедуру выхода из ЕС (Brexit) в январе или феврале следующего года. В свою очередь, французский фондовый индикатор CAC (-0.93%) в пятницу понес потери из-за падения котировок акций нефтегазового гиганта Total (-2.2%) и банков BNP Paribas (-2.3%), Societe Generale (-2.7%). Немецкий фондовый индикатор DAX (-1.49%) в пятницу возглавил снижение европейских индексов на фоне обвального падения котировок акций Deutsche Bank (-8.5%), к которому власти США предъявили претензии в размере $14 млрд. в рамках урегулирования дела о манипулировании ценами на ипотечные бумаги в период до кризиса 2008 года.

Фондовый рынок США в пятницу снизился. Индекс "голубых фишек" Dow Jones потерял 0.49%, а наибольшее отрицательное влияние на его динамику оказало снижение котировок акций банка Goldman Sachs (-1.2%) и компании United Technologies (-2.5%). Индекс high-tech биржи NASDAQ в пятницу просел на 0.1% в основном из-за понижения котировок акций компаний из сектора информационных технологий. Индекс "широкого рынка" США S&P500 (-0.38%) также снизился, а просадкой в его отраслевом спектре выделился индекс финансового сектора (-1.1%). Добавили пессимизма инвесторам вышедшие хуже ожиданий данные по Мичиганскому индексу потребительского доверия и разочаровавший публику квартальный отчет компании Oracle (-4.8%).

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в позитивном ключе в районе 1985 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что после непрерывного снижения в течение 7 торговых сессий подряд этот фондовый индикатор попытается отыграть часть понесенных ранее потерь. При этом стоит отметить, что в последние 15 лет индекс ММВБ не демонстрировал падения в течение более 7 торговых сессий подряд. Вместе с тем внутридневная динамика российского фондового рынка будет зависеть от поведения цен на нефть и западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля и происходящих событий.

В числе предстоящих российских корпоративных событий сегодняшнего дня, способных оказать влияние на котировки отдельных бумаг, стоит выделить эксдивидендную дату для акций "Акрона", потенциальное негативное влияние дивидендного разрыва в которых на индекс ММВБ мы оцениваем как незначительное (в 0.2 пункта) в виду малого веса акций "Акрона" в индексе. Кроме того, совет директоров ТМК сегодня рассмотрит консолидированную отчетность по МСФО за 1-ое полугодие 2016 года, а также обсудит вопрос целевой структуры Группы ТМК на 2017 год.

Шагов Олег, начальник аналитического отдела АО ИФК «Солид»