Комментарии

Перед заседанием ФРС оптимизм может вернуться инвесторам

19 сентября 2016

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивным. Котировки фьючерсов на нефть Brent прибавляют на фоне сообщений о том, что страны ОПЕК близки к заключению соглашения, предусматривающего стабилизацию мирового нефтяного рынка, и могут собраться на внеочередное заседание картеля, если достигнут консенсуса на предстоящей неформальной встрече в Алжире. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы демонстрируют преимущественно позитивную динамику. Премаркет европейской сессии в текущем моменте сигнализирует о повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Ведущие европейские фондовые индексы в четверг выросли. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня потерял 0.85%, а наибольшее отрицательное влияние на его динамику оказало снижение котировок акций компаний из финансового сектора HSBC (-1.9%), Barclays (-2.8%), Standard Chartered (-1.9%), Prudential (-1.1%) и нефтегазового гиганта Royal Dutch Shell (-0.9%). Сдержало снижение индекса FTSE 100 в пятницу повышение в цене акций компаний из сектора здравоохранения Shire (+3.2%), AstraZeneca (+2.0%). Выступивший президент Евросоюза Дональд Туск заявил, что Великобритания может запустить формальную процедуру выхода из ЕС (Brexit) в январе или феврале следующего года. В свою очередь, французский фондовый индикатор CAC (-0.93%) в пятницу понес потери из-за падения котировок акций нефтегазового гиганта Total (-2.2%) и банков BNP Paribas (-2.3%), Societe Generale (-2.7%). Немецкий фондовый индикатор DAX (-1.49%) в пятницу возглавил снижение европейских индексов на фоне обвального падения котировок акций Deutsche Bank (-8.5%), к которому власти США предъявили претензии в размере $14 млрд. в рамках урегулирования дела о манипулировании ценами на ипотечные бумаги в период до кризиса 2008 года.

Фондовый рынок США в пятницу снизился. Индекс "голубых фишек" Dow Jones потерял 0.49%, а наибольшее отрицательное влияние на его динамику оказало снижение котировок акций банка Goldman Sachs (-1.2%) и компании United Technologies (-2.5%). Индекс high-tech биржи NASDAQ в пятницу просел на 0.1% в основном из-за понижения котировок акций компаний из сектора информационных технологий. Индекс "широкого рынка" США S&P500 (-0.38%) также снизился, а просадкой в его отраслевом спектре выделился индекс финансового сектора (-1.1%). Добавили пессимизма инвесторам вышедшие хуже ожиданий данные по Мичиганскому индексу потребительского доверия и разочаровавший публику квартальный отчет компании Oracle (-4.8%).

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в позитивном ключе в районе 1985 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что после непрерывного снижения в течение 7 торговых сессий подряд этот фондовый индикатор попытается отыграть часть понесенных ранее потерь. При этом стоит отметить, что в последние 15 лет индекс ММВБ не демонстрировал падения в течение более 7 торговых сессий подряд. Вместе с тем внутридневная динамика российского фондового рынка будет зависеть от поведения цен на нефть и западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля и происходящих событий.

В числе предстоящих российских корпоративных событий сегодняшнего дня, способных оказать влияние на котировки отдельных бумаг, стоит выделить эксдивидендную дату для акций "Акрона", потенциальное негативное влияние дивидендного разрыва в которых на индекс ММВБ мы оцениваем как незначительное (в 0.2 пункта) в виду малого веса акций "Акрона" в индексе. Кроме того, совет директоров ТМК сегодня рассмотрит консолидированную отчетность по МСФО за 1-ое полугодие 2016 года, а также обсудит вопрос целевой структуры Группы ТМК на 2017 год.

Шагов Олег, начальник аналитического отдела АО ИФК «Солид»

 


/ СИА /



На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Другие материалы раздела


19
сентября
2016
 К российским фондам вернулся интерес
После семи недель непрерывного бегства из специализирующихся на российском рынке фондов международные инвесторы стали проявлять к ним интерес. За минувшую неделю объем инвестиций превысил...
 
19
сентября
2016
 Курсы валют в Ангарске: 19 сентября минимальный курс продажи доллара 65,31 руб., евро - 72,9 руб
19 сентября курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 61,95-64,82 рубля за доллар, курс продажи составил 65,31-68,27 рубля за доллар. Максимальный курс...
 
19
сентября
2016
 Курсы валют в Иркутске: 19 сентября минимальный курс продажи доллара составил 65,3 руб., евро - 72,9 руб
19 сентября курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 58-64,85 рубля за доллар, курс продажи составил 65,3-68,27 рубля за доллар. Максимальный курс покупки...
 
19
сентября
2016
 Ставка первого купона облигаций ПАО «Ростелеком» серии 001P-01 объемом 15 млрд рублей установлена на уровне 9,20% годовых
15 сентября 2016 года была закрыта книга заявок на приобретение биржевых облигаций ПАО «Ростелеком» серии 001P-01 объемом 15 млрд рублей. Срок обращения бумаг – 10 лет, номинальная...
 
17
сентября
2016
 Повышенная нервозность на мировых рынках продлится и в понедельник
Российский рынок акций пытался в начале торгов вернуться выше 2000 пунктов по индексу ММВБ, однако уже в середине дня возобновил снижение вслед за ухудшением настроений на мировых рынках и откатом...
 
17
сентября
2016
 Парад решений Центробанков: что будет с рынками на следующей неделе?
Банк России удачное время для действий. В последние месяцы курс рубля был достаточно стабилен, инфляционное давление ослабло. В августе и вовсе наблюдалась продуктовая дефляция – за счёт...
 
17
сентября
2016
 Российский рынок – итоги торгов: Участники снова испугались возможности повышения ставок в США
КОТИРОВКИ НА 18:50 МСК Индекс ММВБ: снижение на 0,73% до 1981,96 пунктов Индекс РТС: снижение на 0,98% до 961,41 пунктов О ГЛАВНОМ: Российские индексы закончили торговую...
 
17
сентября
2016
 Инвесторы проигнорировали снижение ключевой ставки
На этой неделе российский рынок акций продолжал корректироваться. Поддержки от снижения ставки ЦБ РФ до 10% не чувствуется. Цели коррекции по ММВБ еще не достигнуты. Тем временем на следующей неделе...
 
16
сентября
2016
 Валютный рынок: Борьба за ключевые уровни в самом разгаре
Рубль снизился снижается по отношению к доллару. Падение цен на нефть является ключевым драйвером для данной динамики. В частности по сорту Brent цены на нефть опустились уже даже ниже 46 долларов...
 
16
сентября
2016
 Индекс ММВБ проведет торги пятницы в диапазоне 1990-2015 пунктов
Российский фондовый рынок в пятницу открылся без единой динамики. К настоящему времени ведущие биржевые индексы движутся разнонаправленно. В лидерах утреннего спроса обращают на себя внимание акции «Мечела» и «МТС». Под давлением торгуются бумаги «КАМАЗа» и «Башнефти».
 
16
сентября
2016
 Прогнозы и комментарии: Последний торговый день перед выборами
Итоги торгов 15.09: Индекс ММВБ снизился на 0,39% до 1996,58п. Индекс РТС вырос на 0,04% до 970,93п. Российский рынок имеет все шансы в конце этой недели несколько восстановить позиции....
 
16
сентября
2016
 Ожидаемое понижение ставки ЦБ РФ выраженной реакции у рублевых пар не вызвало
Совет директоров на заседании Банка России принял решение понизить ключевую ставку на 0,5%, до 10%. Согласно пресс-релизу, основными причинами снижения стали замедление инфляции и неустойчивая...
 
16
сентября
2016
 Курсы валют в Ангарске: 16 сентября минимальный курс продажи доллара 65,05 руб., евро - 73,1 руб
16 сентября курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 62,28-64,77 рубля за доллар, курс продажи составил 65,05-67,62 рубля за доллар. Максимальный курс...
 
16
сентября
2016
 Курсы валют в Иркутске: 16 сентября минимальный курс продажи доллара составил 65,05 руб., евро - 73,1 руб
16 сентября курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 58-64,9 рубля за доллар, курс продажи составил 65,05-67,65 рубля за доллар. Максимальный курс покупки...
 
16
сентября
2016
 Пробой 65,5 может ускорить подъем
Рубль в четверг практически не изменяется по отношению к доллару. Противоречивый внешний фон и ожидание блока макроэкономической статистики из США пока не дают участникам поводов для активных...
 
16
сентября
2016
 Российский рынок – итоги торгов: Покупатели пока сохраняют шансы на отскок вверх
КОТИРОВКИ НА 18:50 МСК Индекс ММВБ: снижение на 0,39% до 1996,58 пунктов Индекс РТС: рост на 0,04% до 970,93 пунктов О ГЛАВНОМ: Российские индексы закончили торговую сессию среды...
 
16
сентября
2016
 В ожидании Судного дня
Главный стратег BCA Research Питер Березин, бывший экономист Goldman Sachs, задается нетривиальным для инвестиционного анализа вопросом: может ли наступить конец света и какова вероятность тотальной гибели человеческой цивилизации.
 
16
сентября
2016
 Приватизация «Роснефти» пройдет до конца года
Министр экономического развития России Алексей Улюкаев заявил, что приватизация госпакета «Роснефти» (19,5%) может состояться в текущем году. «Успеваем», – сказал он...
 
16
сентября
2016
 БИНБАНК разместил дополнительные выпуски биржевых облигаций серии БО-2 объемом 5 млрд рублей
БИНБАНК успешно разместил весь объем дополнительных выпусков биржевых облигаций №15 и № 18 серии БО-02 в размере 2 млрд рублей и 3 млрд рублей соответственно с погашением в сентябре 2025...
 
16
сентября
2016
 Связь-Банк выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «Группа компаний ПИК»
ПАО АКБ «Связь-Банк» (группа Внешэкономбанка) выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «Группа компаний ПИК» объемом 9 млрд рублей. 14 сентября 2016 года...
 
15
сентября
2016
 Юань и тенге умеренно растут на фоне умеренного негатива на международных рынках
За короткий период 12-14 сентября на рынках валют многих развивающихся стран по-прежнему преобладали негативные настроения. Рынки развивающихся стран опасаются повышения процентной ставки в США. ...
 
15
сентября
2016
 Пара евро/доллар наконец сдвинулась с места
Евро/доллар начал рост во второй половине дня в четверг явно с опорой не на впечатляющие американские данные. Основная валютная пара наконец отошла от уровня 1,1230, к которому фактически...
 
15
сентября
2016
 Индекс ММВБ проведет торги четверга в коридоре 1990-2015 пунктов
Российский фондовый рынок в четверг открылся продажами. К настоящему времени ведущие биржевые индексы отступают в среднем на 0,2%. Список утренних аутсайдеров возглавляют акции...
 
15
сентября
2016
 Налоговый период вновь поддержит рубль
В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 13,75 коп. (-0,21%), до 65,16 руб., курс евро вырос на 3,25 коп. (+0,04%),...
 
15
сентября
2016
 Открытие торгов может быть слабо негативным
Мировые рынки продолжают находиться в фазе повышенной волатильности, однако развитие событий уже не выглядит столь же драматичным, как еще несколько дней назад. Рынки акций США и Европы замедлили...
 
15
сентября
2016
 Инвесторы ждут заявлений от монетарных властей
Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к...
 
15
сентября
2016
 Дефицит текущего счета в июле-августе является веским аргументом в пользу прогноза курса рубля в 70 руб./$ на конец 2016 г.
Комментарий по рынку Стоимость барреля марки Brent оттолкнулась от минимумов последней недели благодаря росту запасов нефти в США меньше ожиданий рынка. Согласно данным Американского института...
 
15
сентября
2016
 Однодневные рублевые бонды. ВТБ разместит сверхкороткие облигации на 19 часов
В октябре впервые на российском финансовом рынке могут появиться однодневные рублевые бонды. Соответствующую программу выпуска биржевых облигаций вчера утвердил наблюдательный совет ВТБ. Банк собирается привлечь средства среди широкого круга инвесторов по более низким, чем на рынке межбанковского кредитования, ставкам. Но если для банков этот инструмент представляет реальный интерес, то для длинных пенсионных денег он будет востребован при сильной волатильности финансовых рынков.
 
15
сентября
2016
 Сальдо текущего счета платежного баланса в августе 2016 года оказалось отрицательным
Согласно предварительной оценке Банка России, сальдо текущего счета платежного баланса в августе 2016 года оказалось отрицательным -- на уровне $1,6 млрд. Этот показатель уменьшился с...
 
15
сентября
2016
 Связь-Банк выступит организатором программы биржевых облигаций АКБ «Российский капитал»
ПАО АКБ «Связь-Банк» (группа Внешэкономбанка) назначен организатором программы биржевых облигаций АКБ «Российский капитал». В рамках программы по открытой...
 
15
сентября
2016
 Российский рынок – итоги торгов: Wall Street поддержала ММВБ
КОТИРОВКИ НА 18:50 МСК Индекс ММВБ: изменение в 0% до 2004,48 пунктов Индекс РТС: увеличение на 0,21% до 970,56 пункта О ГЛАВНОМ: Российские индексы завершили торговую сессию среды достаточно...
 
15
сентября
2016
 Потенциал для развития снижения на рынке акций ограничен
Российский рынок акций сегодня большую часть дня не мог определиться с направлением ввиду сохраняющейся нервозности на мировых рынках, однако к концу дня пытается перейти к росту вслед за нефтяными...
 
14
сентября
2016
 Выше 65,35 руб. доллару пока пройти не удается
Российский рубль в среду днем умеренно укрепляется в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 65,00 руб. (-0,4%). Евро стоит 72,94 руб. (-0,4%). Официальные курсы ЦБ РФ...
 
14
сентября
2016
 Евро/доллар зажимается в узком коридоре
Третий день пара евро/доллар торгуется в боковом тренде. Колебания затухают, цена зажимается в узком коридоре, который на текущий момент составляет 35 пунктов (1,1205-1,1240). В конце дня коридор...
 
14
сентября
2016
 Валютный рынок: Рубль последовал за нефтью
К середине дня рубль укрепляется относительно доллара и евро. В фокусе – ситуация на рынке нефти, а также грядущие события сентября. К 12:00 мск Brent торгуется в районе $47,3, прибавляя...
 
Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги