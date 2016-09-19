Комментарии

Результаты выборов в Госдуму не окажут влияния на ход торгов, поскольку оказались ожидаемыми

На мировых рынках по-прежнему доминируют негативные настроения, заметный спад в пятницу наблюдался на рынке акций Европы ввиду распродаж акций финансового сектора, последовавших за новостями о претензиях Минфина США к Deutsche Bank в размере 14 млрд долл. по делу о манипулировании ценами на ипотечные бумаги в период до кризиса 2008г. Кроме того, инвесторы сомневаются, что запущенных ЕЦБ программ экономического стимулирования достаточно для преодоления спада и выхода экономики еврозоны на стабильно высокие темпы роста. В ходе торгов в США наблюдалось менее выразительное снижение, однако торговая активность стала рекордной с марта. Ключевыми событиями этой недели станут двухдневные заседания ФРС и Банка Японии, которые завершатся в среду. Консенсус-прогноз не предполагает изменения уровня процентных ставок, однако заметное влияние на рынке может оказать риторика глав регуляторов, а также обновленные макропрогнозы и диаграмму распределения голосов по приемлемому уровню ставки федеральных фондов в США на 2017-2019гг.

Российский фондовый рынок в пятницу продолжил снижаться, таким образом, впервые с марта демонстрируя самую продолжительную 7-ми дневную серию снижений. Основными довлеющим фактором продолжает выступать падение цен на нефть, что при постоянстве оценок индекса РТС к цене Brent (значение RTS/Brent держалось около 20.75x на протяжении всей прошлой недели) и крепком курсе национальной валюты приводит к негативной переоценке рублевого индекса.

Сегодня утром на глобальных рынках наблюдается некоторое улучшение сентимента, что может поспособствовать перелому сформовавшейся в последние дни тенденции. Цены на нефть удерживаются вблизи отметки 46.5 долл./барр. Brent, азиатские рынки растут, фьючерсы на индексы США в умеренном плюсе. Мы полагаем, что результаты выборов в Госдуму не окажут влияния на ход торгов, поскольку оказались ожидаемыми. Вместе с тем, повышение прогноза по уровню кредитного рейтинга России до «стабильного» агентством S&P в пятницу может оказать поддержку. На этом фоне открытие торгов может пройти вблизи отметки 1985-1990 пунктов по индексу ММВБ, наиболее очевидной целью для роста рублевого индекса может стать отметка 2000.

Илья Фролов, Промсвязьбанк