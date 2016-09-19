Комментарии

Результаты выборов в Госдуму не окажут влияния на ход торгов, поскольку оказались ожидаемыми

19 сентября 2016

На мировых рынках по-прежнему доминируют негативные настроения, заметный спад в пятницу наблюдался на рынке акций Европы ввиду распродаж акций финансового сектора, последовавших за новостями о претензиях Минфина США к Deutsche Bank в размере 14 млрд долл. по делу о манипулировании  ценами на ипотечные бумаги в период до кризиса 2008г. Кроме того, инвесторы сомневаются, что запущенных ЕЦБ программ экономического стимулирования достаточно для преодоления спада и выхода экономики еврозоны на стабильно высокие темпы роста. В ходе торгов в США наблюдалось менее выразительное снижение, однако торговая активность стала рекордной с марта. Ключевыми событиями этой недели станут двухдневные заседания ФРС и Банка Японии, которые завершатся в среду. Консенсус-прогноз не предполагает изменения уровня процентных ставок, однако заметное влияние на рынке может оказать риторика глав регуляторов, а также обновленные макропрогнозы и диаграмму распределения голосов по приемлемому уровню ставки федеральных фондов в США на 2017-2019гг.

Российский фондовый рынок в пятницу продолжил снижаться, таким образом, впервые с марта демонстрируя самую продолжительную 7-ми дневную серию снижений. Основными довлеющим фактором продолжает выступать падение цен на нефть, что при постоянстве оценок индекса РТС к цене Brent (значение RTS/Brent держалось около 20.75x на протяжении всей прошлой недели) и крепком курсе национальной валюты приводит к негативной переоценке рублевого индекса.

Сегодня утром на глобальных рынках наблюдается некоторое улучшение сентимента, что может поспособствовать перелому сформовавшейся в последние дни тенденции. Цены на нефть удерживаются вблизи отметки 46.5 долл./барр. Brent, азиатские рынки растут, фьючерсы на индексы США в умеренном плюсе. Мы полагаем, что результаты выборов в Госдуму не окажут влияния на ход торгов, поскольку оказались ожидаемыми. Вместе с тем, повышение прогноза по уровню кредитного рейтинга России до «стабильного» агентством S&P в пятницу может оказать поддержку. На этом фоне открытие торгов может пройти вблизи отметки 1985-1990 пунктов по индексу ММВБ, наиболее очевидной целью для роста рублевого индекса может стать отметка 2000.

Илья Фролов, Промсвязьбанк


/ СИА /



На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Другие материалы раздела


19
сентября
2016
 Снижение ставки не оказало существенного влияния на рубль
Итоги предыдущей торговой сессии: Пара USD/RUB повысилась на 0,53% до уровня 65,12. Пара EUR/RUB снизилась на 0,31% до уровня 72,64. В деталях: В пятницу рубль слабел против доллара в...
 
19
сентября
2016
 США против Deutsche Bank
В пятницу пришла новость о том, что крупнейший немецкий финансовый конгломерат Deutsche Bank начал переговоры с минюстом США об урегулировании претензий. Акции Deutsche Bank подешевели на 8,6%,...
 
19
сентября
2016
 Доллар останется около отметки 65 рублей
В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 34,50 коп. (+0,53%), до 65,12 руб., курс евро снизился на 22,75 коп....
 
19
сентября
2016
 Валютная пара EUR/USD: коррекция после пятничного ралли доллара
В пятницу курс евро закрылся снижением. После публикации данных по потребительской инфляции в США «евромедведи» пробили нижнюю границу недельного канала. Индекс потребительских цен в...
 
19
сентября
2016
 Прогнозы и комментарии: Неделя может начаться с позитива
Итоги торгов 16.09: Индекс ММВБ снизился на 0,73% до 1981,96п. Индекс РТС снизился на 0,98% до 961,41п. Российский рынок в начале недели может показать позитивную динамику после достижения...
 
19
сентября
2016
 На изменение кредитного рейтинга России ранее следующего года вряд ли можно рассчитывать
Российский фондовый рынок в понедельник открылся ростом. К настоящему времени ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 0,5%, в лидерах утреннего роста отметились акции «Мечела» и...
 
19
сентября
2016
 Перед заседанием ФРС оптимизм может вернуться инвесторам
Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно...
 
19
сентября
2016
 К российским фондам вернулся интерес
После семи недель непрерывного бегства из специализирующихся на российском рынке фондов международные инвесторы стали проявлять к ним интерес. За минувшую неделю объем инвестиций превысил...
 
19
сентября
2016
 Курсы валют в Ангарске: 19 сентября минимальный курс продажи доллара 65,31 руб., евро - 72,9 руб
19 сентября курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 61,95-64,82 рубля за доллар, курс продажи составил 65,31-68,27 рубля за доллар. Максимальный курс...
 
19
сентября
2016
 Курсы валют в Иркутске: 19 сентября минимальный курс продажи доллара составил 65,3 руб., евро - 72,9 руб
19 сентября курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 58-64,85 рубля за доллар, курс продажи составил 65,3-68,27 рубля за доллар. Максимальный курс покупки...
 
19
сентября
2016
 Ставка первого купона облигаций ПАО «Ростелеком» серии 001P-01 объемом 15 млрд рублей установлена на уровне 9,20% годовых
15 сентября 2016 года была закрыта книга заявок на приобретение биржевых облигаций ПАО «Ростелеком» серии 001P-01 объемом 15 млрд рублей. Срок обращения бумаг – 10 лет, номинальная...
 
17
сентября
2016
 Повышенная нервозность на мировых рынках продлится и в понедельник
Российский рынок акций пытался в начале торгов вернуться выше 2000 пунктов по индексу ММВБ, однако уже в середине дня возобновил снижение вслед за ухудшением настроений на мировых рынках и откатом...
 
17
сентября
2016
 Парад решений Центробанков: что будет с рынками на следующей неделе?
Банк России удачное время для действий. В последние месяцы курс рубля был достаточно стабилен, инфляционное давление ослабло. В августе и вовсе наблюдалась продуктовая дефляция – за счёт...
 
17
сентября
2016
 Российский рынок – итоги торгов: Участники снова испугались возможности повышения ставок в США
КОТИРОВКИ НА 18:50 МСК Индекс ММВБ: снижение на 0,73% до 1981,96 пунктов Индекс РТС: снижение на 0,98% до 961,41 пунктов О ГЛАВНОМ: Российские индексы закончили торговую...
 
17
сентября
2016
 Инвесторы проигнорировали снижение ключевой ставки
На этой неделе российский рынок акций продолжал корректироваться. Поддержки от снижения ставки ЦБ РФ до 10% не чувствуется. Цели коррекции по ММВБ еще не достигнуты. Тем временем на следующей неделе...
 
16
сентября
2016
 Валютный рынок: Борьба за ключевые уровни в самом разгаре
Рубль снизился снижается по отношению к доллару. Падение цен на нефть является ключевым драйвером для данной динамики. В частности по сорту Brent цены на нефть опустились уже даже ниже 46 долларов...
 
16
сентября
2016
 Индекс ММВБ проведет торги пятницы в диапазоне 1990-2015 пунктов
Российский фондовый рынок в пятницу открылся без единой динамики. К настоящему времени ведущие биржевые индексы движутся разнонаправленно. В лидерах утреннего спроса обращают на себя внимание акции «Мечела» и «МТС». Под давлением торгуются бумаги «КАМАЗа» и «Башнефти».
 
16
сентября
2016
 Прогнозы и комментарии: Последний торговый день перед выборами
Итоги торгов 15.09: Индекс ММВБ снизился на 0,39% до 1996,58п. Индекс РТС вырос на 0,04% до 970,93п. Российский рынок имеет все шансы в конце этой недели несколько восстановить позиции....
 
16
сентября
2016
 Ожидаемое понижение ставки ЦБ РФ выраженной реакции у рублевых пар не вызвало
Совет директоров на заседании Банка России принял решение понизить ключевую ставку на 0,5%, до 10%. Согласно пресс-релизу, основными причинами снижения стали замедление инфляции и неустойчивая...
 
16
сентября
2016
 Курсы валют в Ангарске: 16 сентября минимальный курс продажи доллара 65,05 руб., евро - 73,1 руб
16 сентября курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 62,28-64,77 рубля за доллар, курс продажи составил 65,05-67,62 рубля за доллар. Максимальный курс...
 
16
сентября
2016
 Курсы валют в Иркутске: 16 сентября минимальный курс продажи доллара составил 65,05 руб., евро - 73,1 руб
16 сентября курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 58-64,9 рубля за доллар, курс продажи составил 65,05-67,65 рубля за доллар. Максимальный курс покупки...
 
16
сентября
2016
 Пробой 65,5 может ускорить подъем
Рубль в четверг практически не изменяется по отношению к доллару. Противоречивый внешний фон и ожидание блока макроэкономической статистики из США пока не дают участникам поводов для активных...
 
16
сентября
2016
 Российский рынок – итоги торгов: Покупатели пока сохраняют шансы на отскок вверх
КОТИРОВКИ НА 18:50 МСК Индекс ММВБ: снижение на 0,39% до 1996,58 пунктов Индекс РТС: рост на 0,04% до 970,93 пунктов О ГЛАВНОМ: Российские индексы закончили торговую сессию среды...
 
16
сентября
2016
 В ожидании Судного дня
Главный стратег BCA Research Питер Березин, бывший экономист Goldman Sachs, задается нетривиальным для инвестиционного анализа вопросом: может ли наступить конец света и какова вероятность тотальной гибели человеческой цивилизации.
 
16
сентября
2016
 Приватизация «Роснефти» пройдет до конца года
Министр экономического развития России Алексей Улюкаев заявил, что приватизация госпакета «Роснефти» (19,5%) может состояться в текущем году. «Успеваем», – сказал он...
 
16
сентября
2016
 БИНБАНК разместил дополнительные выпуски биржевых облигаций серии БО-2 объемом 5 млрд рублей
БИНБАНК успешно разместил весь объем дополнительных выпусков биржевых облигаций №15 и № 18 серии БО-02 в размере 2 млрд рублей и 3 млрд рублей соответственно с погашением в сентябре 2025...
 
16
сентября
2016
 Связь-Банк выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «Группа компаний ПИК»
ПАО АКБ «Связь-Банк» (группа Внешэкономбанка) выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «Группа компаний ПИК» объемом 9 млрд рублей. 14 сентября 2016 года...
 
15
сентября
2016
 Юань и тенге умеренно растут на фоне умеренного негатива на международных рынках
За короткий период 12-14 сентября на рынках валют многих развивающихся стран по-прежнему преобладали негативные настроения. Рынки развивающихся стран опасаются повышения процентной ставки в США. ...
 
15
сентября
2016
 Пара евро/доллар наконец сдвинулась с места
Евро/доллар начал рост во второй половине дня в четверг явно с опорой не на впечатляющие американские данные. Основная валютная пара наконец отошла от уровня 1,1230, к которому фактически...
 
15
сентября
2016
 Индекс ММВБ проведет торги четверга в коридоре 1990-2015 пунктов
Российский фондовый рынок в четверг открылся продажами. К настоящему времени ведущие биржевые индексы отступают в среднем на 0,2%. Список утренних аутсайдеров возглавляют акции...
 
15
сентября
2016
 Налоговый период вновь поддержит рубль
В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 13,75 коп. (-0,21%), до 65,16 руб., курс евро вырос на 3,25 коп. (+0,04%),...
 
15
сентября
2016
 Открытие торгов может быть слабо негативным
Мировые рынки продолжают находиться в фазе повышенной волатильности, однако развитие событий уже не выглядит столь же драматичным, как еще несколько дней назад. Рынки акций США и Европы замедлили...
 
15
сентября
2016
 Инвесторы ждут заявлений от монетарных властей
Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к...
 
15
сентября
2016
 Дефицит текущего счета в июле-августе является веским аргументом в пользу прогноза курса рубля в 70 руб./$ на конец 2016 г.
Комментарий по рынку Стоимость барреля марки Brent оттолкнулась от минимумов последней недели благодаря росту запасов нефти в США меньше ожиданий рынка. Согласно данным Американского института...
 
15
сентября
2016
 Однодневные рублевые бонды. ВТБ разместит сверхкороткие облигации на 19 часов
В октябре впервые на российском финансовом рынке могут появиться однодневные рублевые бонды. Соответствующую программу выпуска биржевых облигаций вчера утвердил наблюдательный совет ВТБ. Банк собирается привлечь средства среди широкого круга инвесторов по более низким, чем на рынке межбанковского кредитования, ставкам. Но если для банков этот инструмент представляет реальный интерес, то для длинных пенсионных денег он будет востребован при сильной волатильности финансовых рынков.
 
Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги