Комментарии

Возврат ММВБ к 2000 пунктам будет зависеть от ФРС США

20 сентября 2016

На российских площадках падение приостановилось. Индексы замерли на уровнях пятницы – к 17.00 мск. ММВБ держится в районе 1988,88 пунктов, РТС растет на 0,98% до 970,79 пунктов. Участники рынка отыгрывают новость о пересмотре прогноза по рейтингу РФ агентством S&P до «стабильного» с «негативного». К тому же цены на нефть восстановились после очередной просадки и внутри дня прибавляют чуть более 1%. Однако поводов для возврата рублевого ММВБ к отметке 2000 пунктов и выше пока не предвидится. Скорее всего, вплоть до вечера среды мировые площадки, в том числе и российские, будут консолидироваться. А динамика на открытии в четверг будет зависеть от того, решится ли американский Центробанк на повышение ставки.

В июне базовым сценарием для ФРС США являлись 2 повышения ставки до конца 2016 года. При этом Йеллен отмечала, что «необходимость в ужесточении денежно-кредитной политики возросла». При этом темпы
экономического роста с тех пор не продемонстрировали оживления, а инфляция остается низкой. Состояние рынка труда также не располагает к началу «закручивания гаек». Да, рабочие места создаются, но темпы роста
зарплат остаются незначительными.

Если Федрезерв все же решится повысить ставку, доллар отреагирует на это стремительным ростом. Если курс политики останется без изменений, что наиболее вероятно, внимание игроков переключится на риторику ФРС. Если
она обретет характер «ястребиной», это будет означать практически гарантированное повышение ставки в декабре, после выборов. Если же Йеллен изберет «голубиный» тон, доллар США развернется вниз, поскольку в этом случае шансы на повышение ставки до конца года значительно сократятся. При таком варианте развития событий мировые фондовые рынки захлестнет волна оптимизма. Лишь при данном сценарии у ММВБ появится шанс восстановиться в район психологической отметки 2000 пунктов.

Андрей Диргин, директор аналитического департамента Альфа-Форекс


/ СИА /



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