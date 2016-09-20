Комментарии

Осторожно продаем "ЛУКОЙЛ"

На прошлой неделе в интервью газете Коммерсант Глава компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов сделал ряд важных заявлений, которые в самое ближайшее время смогут повлиять на размер капитализации компании.

По нашему мнению наиболее значимым моментом интервью стал вопрос посвящённый перспективам работы компании в условиях проведения новой налоговой реформы в нефтяной отрасли. В 2016 году дополнительные изъятия из нефтяной отрасли составили уже почти 200 млрд руб., а применительно к компании «ЛУКОЙЛ» только налоговый маневр дал снижение эффективности нефтепереработки почти на 75 млрд. руб. После окончательного объявления параметров реформы, рынок, вероятно, наконец, получит ориентиры, относительно которых будут приниматься решения о дальнейших инвестициях в компании нефтегазового сектора. Но и на сегодняшний день уже понятно, что рост налоговых отчислений совсем не добавляет позитива как руководству нефтегазовых компаний, так и большинству инвесторов. В последующем все эти возможные риски обязательно отразятся и на котировках акций.

Несмотря на все косвенные потери, у «ЛУКОЙЛа» для инвесторов есть и хорошие новости. По заявлениям президента предприятия, компания ещё в 2015 году прошла так называемый пик своей инвестиционной активности.

То есть большинство крупнейших инвестиционных проектов, направленных на разработку месторождений и модернизацию предприятий, уже завершены. Пришло время, как говорится, “снимать сливки”, дополнительно не тратясь на инвестиции.

Также на 2017 год «ЛУКОЙЛ» предполагает сохранить объем нефтедобычи на территории России на уровне 86-88 млн. тонн. При этом цена нефти, закладываемая в бюджет компании на следующий год, составляет 40$ за баррель. “Цена достаточно консервативна, но комфортна для нашего развития на 2017 год" - заявил президент компании.

Компания также сохраняет интерес к участию в приватизации «Башнефти» и ожидает, что продажа государственной доли акций в размере 50,08% произойдет в 2017 году. С точки зрения стратегического развития - это, конечно, позитив, однако если акции «Башнефти» достанутся «ЛУКОЙЛу» то в краткосрочной перспективе дополнительного давления продавцов на бирже акциям не избежать.

Техническая картина

Опираясь на долгосрочный план, предполагающий в самое ближайшее время увидеть снижение акций «ЛУКОЙЛа», все длинные позиции были закрыты ещё в районе уровня 3030 рублей за акцию. Ожидаемый ход вверх от отметки 2900 до 3100 рублей за акцию состоялся, что позволило нашим клиентам, воспользовавшихся рекомендациями, заработать как минимум 4-5% благодаря вовремя купленным акциям.

Далее, от покупок мы переходим к коротким продажам (операциям шорт). Основные уровни, от которых идёт формирование позиции, располагаются выше отметки 3030, поэтому, как только цена касается данного уровня, происходит продажа части акций взятых у брокера. Первые среднесрочные цели, к которым цена подойдёт в случае развития нисходящего движения, находятся значительно ниже текущих значений и располагаются у отметки 2500 рублей за акцию, а потенциал снижения составит минимум 15%.

На фоне ожидающегося секвестра бюджета и увеличения нагрузки на нефтегазовую отрасль России, запланированных на конец 2016 г, «ЛУКОЙЛ» получит дополнительный фундаментальный негатив, что в итоге позволит акциям снизиться в район отметки 2200 рублей, что подразумевает падение от текущих уровней размером в 25%.

Сергей Душечкин, финансовый эксперт АНАЛИТИКА Онлайн