Комментарии

Осторожно продаем "ЛУКОЙЛ"

20 сентября 2016

На прошлой неделе в интервью газете Коммерсант Глава компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов сделал ряд важных заявлений, которые в самое ближайшее время смогут повлиять на размер капитализации компании.

По нашему мнению наиболее значимым моментом интервью стал вопрос посвящённый перспективам работы компании в условиях проведения новой налоговой реформы в нефтяной отрасли. В 2016 году дополнительные изъятия из нефтяной отрасли составили уже почти 200 млрд руб., а применительно к компании «ЛУКОЙЛ» только налоговый маневр дал снижение эффективности нефтепереработки почти на 75 млрд. руб. После окончательного объявления параметров реформы, рынок, вероятно, наконец, получит ориентиры, относительно которых будут приниматься решения о дальнейших инвестициях в компании нефтегазового сектора. Но и на сегодняшний день уже понятно, что рост налоговых отчислений совсем не добавляет позитива как руководству нефтегазовых компаний, так и большинству инвесторов. В последующем все эти возможные риски обязательно отразятся и на котировках акций.

Несмотря на все косвенные потери, у «ЛУКОЙЛа» для инвесторов есть и хорошие новости. По заявлениям президента предприятия, компания ещё в 2015 году прошла так называемый пик своей инвестиционной активности.

То есть большинство крупнейших инвестиционных проектов, направленных на разработку месторождений и модернизацию предприятий, уже завершены. Пришло время, как говорится, “снимать сливки”, дополнительно не тратясь на инвестиции.

Также на 2017 год «ЛУКОЙЛ» предполагает сохранить объем нефтедобычи на территории России на уровне 86-88 млн. тонн. При этом цена нефти, закладываемая в бюджет компании на следующий год, составляет 40$ за баррель. “Цена достаточно консервативна, но комфортна для нашего развития на 2017 год" - заявил президент компании.

Компания также сохраняет интерес к участию в приватизации «Башнефти» и ожидает, что продажа государственной доли акций в размере 50,08% произойдет в 2017 году. С точки зрения стратегического развития - это, конечно, позитив, однако если акции «Башнефти» достанутся «ЛУКОЙЛу» то в краткосрочной перспективе дополнительного давления продавцов на бирже акциям не избежать.

Техническая картина

Опираясь на долгосрочный план, предполагающий в самое ближайшее время увидеть снижение акций «ЛУКОЙЛа», все длинные позиции были закрыты ещё в районе уровня 3030 рублей за акцию. Ожидаемый ход вверх от отметки 2900 до 3100 рублей за акцию состоялся, что позволило нашим клиентам, воспользовавшихся рекомендациями, заработать как минимум 4-5% благодаря вовремя купленным акциям.

Далее, от покупок мы переходим к коротким продажам (операциям шорт). Основные уровни, от которых идёт формирование позиции, располагаются выше отметки 3030, поэтому, как только цена касается данного уровня, происходит продажа части акций взятых у брокера. Первые среднесрочные цели, к которым цена подойдёт в случае развития нисходящего движения, находятся значительно ниже текущих значений и располагаются у отметки 2500 рублей за акцию, а потенциал снижения составит минимум 15%.

На фоне ожидающегося секвестра бюджета и увеличения нагрузки на нефтегазовую отрасль России, запланированных на конец 2016 г, «ЛУКОЙЛ» получит дополнительный фундаментальный негатив, что в итоге позволит акциям снизиться в район отметки 2200 рублей, что подразумевает падение от текущих уровней размером в 25%.

Сергей Душечкин, финансовый эксперт АНАЛИТИКА Онлайн


/ СИА /



На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Другие материалы раздела


20
сентября
2016
 Apple прет, как паровоз: За неделю акции взлетели на 11%
Минувшая неделя прошла на сверхпозитивной ноте для «яблочного гиганта». За торговую пятидневку акции AAPL подскочили на 11,4%. С начала года рост бумаг составил 9,2%. Инвесторы не...
 
20
сентября
2016
 Добыча нефти в РФ в январе-августе выросла на 2,2%
Добыча нефти, включая газовый конденсат, в России за январь-август выросла в годовом выражении на 2,2%, добыча газа - снизилась на 1,6%, говорится в оперативном докладе Росстата. В августе добыча...
 
20
сентября
2016
 Индекс ММВБ не смог воспользоваться ростом нефтяных котировок
КОТИРОВКИ НА 18:50 МСК Индекс РТС: рост на 0,87% до 969,75 пунктов Индекс ММВБ: рост на 0,25% до 1986,97 пунктов О ГЛАВНОМ: Торги на российском рынке в понедельник завершились ростом. Индекс...
 
20
сентября
2016
 Рубль укрепился к доллару и незначительно снизился к евро
Прошлая неделя была достаточно спокойной для валютных рынков. Мировые Центробанки и участники рынка находились в ожидании главного события сентября – заседания ФРС США 20-21 сентября. Чем ближе...
 
20
сентября
2016
 Потенциал укрепления рубля ограничен отметкой 63,50
Рубль активно укрепляется в парах с иностранными валютами на торгах в понедельник. За доллар США к настоящему времени дают 64,56 руб. (-0,8%). Евро стоит 72,05 руб. (-0,8%). Официальные курсы ЦБ РФ...
 
20
сентября
2016
 Возврат ММВБ к 2000 пунктам будет зависеть от ФРС США
На российских площадках падение приостановилось. Индексы замерли на уровнях пятницы – к 17.00 мск. ММВБ держится в районе 1988,88 пунктов, РТС растет на 0,98% до 970,79 пунктов. Участники рынка...
 
20
сентября
2016
 ФРС вряд ли повысит ставки
ФРС вряд ли повысит ставки по итогам начинающегося сегодня двухдневного заседания, сходятся во мнении аналитики и участники рынка (изменения политики ожидают лишь 20%). Перспективы же заседания в...
 
19
сентября
2016
 В понедельник активность вернулась на рынок цветных металлов
На прошлой неделе цветные металлы торговались достаточно спокойно. Сниженные объёмы на этом рынке объясняются тем, что большинство азиатских бирж в конце прошлой неделе были закрыты в связи с...
 
19
сентября
2016
 Снижение ставки не оказало существенного влияния на рубль
Итоги предыдущей торговой сессии: Пара USD/RUB повысилась на 0,53% до уровня 65,12. Пара EUR/RUB снизилась на 0,31% до уровня 72,64. В деталях: В пятницу рубль слабел против доллара в...
 
19
сентября
2016
 США против Deutsche Bank
В пятницу пришла новость о том, что крупнейший немецкий финансовый конгломерат Deutsche Bank начал переговоры с минюстом США об урегулировании претензий. Акции Deutsche Bank подешевели на 8,6%,...
 
19
сентября
2016
 Результаты выборов в Госдуму не окажут влияния на ход торгов, поскольку оказались ожидаемыми
На мировых рынках по-прежнему доминируют негативные настроения, заметный спад в пятницу наблюдался на рынке акций Европы ввиду распродаж акций финансового сектора, последовавших за новостями о...
 
19
сентября
2016
 Доллар останется около отметки 65 рублей
В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 34,50 коп. (+0,53%), до 65,12 руб., курс евро снизился на 22,75 коп....
 
19
сентября
2016
 Валютная пара EUR/USD: коррекция после пятничного ралли доллара
В пятницу курс евро закрылся снижением. После публикации данных по потребительской инфляции в США «евромедведи» пробили нижнюю границу недельного канала. Индекс потребительских цен в...
 
19
сентября
2016
 Прогнозы и комментарии: Неделя может начаться с позитива
Итоги торгов 16.09: Индекс ММВБ снизился на 0,73% до 1981,96п. Индекс РТС снизился на 0,98% до 961,41п. Российский рынок в начале недели может показать позитивную динамику после достижения...
 
19
сентября
2016
 На изменение кредитного рейтинга России ранее следующего года вряд ли можно рассчитывать
Российский фондовый рынок в понедельник открылся ростом. К настоящему времени ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 0,5%, в лидерах утреннего роста отметились акции «Мечела» и...
 
19
сентября
2016
 Перед заседанием ФРС оптимизм может вернуться инвесторам
Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно...
 
19
сентября
2016
 К российским фондам вернулся интерес
После семи недель непрерывного бегства из специализирующихся на российском рынке фондов международные инвесторы стали проявлять к ним интерес. За минувшую неделю объем инвестиций превысил...
 
19
сентября
2016
 Курсы валют в Ангарске: 19 сентября минимальный курс продажи доллара 65,31 руб., евро - 72,9 руб
19 сентября курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 61,95-64,82 рубля за доллар, курс продажи составил 65,31-68,27 рубля за доллар. Максимальный курс...
 
19
сентября
2016
 Курсы валют в Иркутске: 19 сентября минимальный курс продажи доллара составил 65,3 руб., евро - 72,9 руб
19 сентября курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 58-64,85 рубля за доллар, курс продажи составил 65,3-68,27 рубля за доллар. Максимальный курс покупки...
 
19
сентября
2016
 Ставка первого купона облигаций ПАО «Ростелеком» серии 001P-01 объемом 15 млрд рублей установлена на уровне 9,20% годовых
15 сентября 2016 года была закрыта книга заявок на приобретение биржевых облигаций ПАО «Ростелеком» серии 001P-01 объемом 15 млрд рублей. Срок обращения бумаг – 10 лет, номинальная...
 
17
сентября
2016
 Повышенная нервозность на мировых рынках продлится и в понедельник
Российский рынок акций пытался в начале торгов вернуться выше 2000 пунктов по индексу ММВБ, однако уже в середине дня возобновил снижение вслед за ухудшением настроений на мировых рынках и откатом...
 
17
сентября
2016
 Парад решений Центробанков: что будет с рынками на следующей неделе?
Банк России удачное время для действий. В последние месяцы курс рубля был достаточно стабилен, инфляционное давление ослабло. В августе и вовсе наблюдалась продуктовая дефляция – за счёт...
 
17
сентября
2016
 Российский рынок – итоги торгов: Участники снова испугались возможности повышения ставок в США
КОТИРОВКИ НА 18:50 МСК Индекс ММВБ: снижение на 0,73% до 1981,96 пунктов Индекс РТС: снижение на 0,98% до 961,41 пунктов О ГЛАВНОМ: Российские индексы закончили торговую...
 
17
сентября
2016
 Инвесторы проигнорировали снижение ключевой ставки
На этой неделе российский рынок акций продолжал корректироваться. Поддержки от снижения ставки ЦБ РФ до 10% не чувствуется. Цели коррекции по ММВБ еще не достигнуты. Тем временем на следующей неделе...
 
16
сентября
2016
 Валютный рынок: Борьба за ключевые уровни в самом разгаре
Рубль снизился снижается по отношению к доллару. Падение цен на нефть является ключевым драйвером для данной динамики. В частности по сорту Brent цены на нефть опустились уже даже ниже 46 долларов...
 
16
сентября
2016
 Индекс ММВБ проведет торги пятницы в диапазоне 1990-2015 пунктов
Российский фондовый рынок в пятницу открылся без единой динамики. К настоящему времени ведущие биржевые индексы движутся разнонаправленно. В лидерах утреннего спроса обращают на себя внимание акции «Мечела» и «МТС». Под давлением торгуются бумаги «КАМАЗа» и «Башнефти».
 
16
сентября
2016
 Прогнозы и комментарии: Последний торговый день перед выборами
Итоги торгов 15.09: Индекс ММВБ снизился на 0,39% до 1996,58п. Индекс РТС вырос на 0,04% до 970,93п. Российский рынок имеет все шансы в конце этой недели несколько восстановить позиции....
 
16
сентября
2016
 Ожидаемое понижение ставки ЦБ РФ выраженной реакции у рублевых пар не вызвало
Совет директоров на заседании Банка России принял решение понизить ключевую ставку на 0,5%, до 10%. Согласно пресс-релизу, основными причинами снижения стали замедление инфляции и неустойчивая...
 
16
сентября
2016
 Курсы валют в Ангарске: 16 сентября минимальный курс продажи доллара 65,05 руб., евро - 73,1 руб
16 сентября курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 62,28-64,77 рубля за доллар, курс продажи составил 65,05-67,62 рубля за доллар. Максимальный курс...
 
16
сентября
2016
 Курсы валют в Иркутске: 16 сентября минимальный курс продажи доллара составил 65,05 руб., евро - 73,1 руб
16 сентября курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 58-64,9 рубля за доллар, курс продажи составил 65,05-67,65 рубля за доллар. Максимальный курс покупки...
 
16
сентября
2016
 Пробой 65,5 может ускорить подъем
Рубль в четверг практически не изменяется по отношению к доллару. Противоречивый внешний фон и ожидание блока макроэкономической статистики из США пока не дают участникам поводов для активных...
 
16
сентября
2016
 Российский рынок – итоги торгов: Покупатели пока сохраняют шансы на отскок вверх
КОТИРОВКИ НА 18:50 МСК Индекс ММВБ: снижение на 0,39% до 1996,58 пунктов Индекс РТС: рост на 0,04% до 970,93 пунктов О ГЛАВНОМ: Российские индексы закончили торговую сессию среды...
 
16
сентября
2016
 В ожидании Судного дня
Главный стратег BCA Research Питер Березин, бывший экономист Goldman Sachs, задается нетривиальным для инвестиционного анализа вопросом: может ли наступить конец света и какова вероятность тотальной гибели человеческой цивилизации.
 
16
сентября
2016
 Приватизация «Роснефти» пройдет до конца года
Министр экономического развития России Алексей Улюкаев заявил, что приватизация госпакета «Роснефти» (19,5%) может состояться в текущем году. «Успеваем», – сказал он...
 
16
сентября
2016
 БИНБАНК разместил дополнительные выпуски биржевых облигаций серии БО-2 объемом 5 млрд рублей
БИНБАНК успешно разместил весь объем дополнительных выпусков биржевых облигаций №15 и № 18 серии БО-02 в размере 2 млрд рублей и 3 млрд рублей соответственно с погашением в сентябре 2025...
 
Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги