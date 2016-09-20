Комментарии

Первенство было вновь за металлургическим сектором, что связано с резким ростом цен на сырье

MICEX: 1984 (+0.1%) | RTS: 969 (+0.7%) | USDRUB: 64,55 (+1.1%) | BRENT: 46,76 (+2.1%)

(данные на 19:00)



КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ:



Российский рынок акций в понедельник уверенный рост на старте сессии, что было связано с повышением цен на нефть и позитивным сентиментом по отношению к российским активам, сформировавшемуся после пятничного решения S&P повысить прогноз по суверенному кредитному рейтингу РФ до «стабильного» уровня. Однако в дальнейшем рынок преимущественно демонстрировал боковой дрейф в рамках узкого торгового диапазона 1985-1990 пунктов по индексу ММВБ, при этом торговая активность была на невысоком уровне.



В нефтегазовом секторе стоит отметить положительный ход торгов акциями Башнефти (ао: +2.9%; ап: +1.2%) и Татнефти (ао: +1.7%) при негативной динамике по большинству «голубых фишек» (ЛУКОЙЛ: -0.5%; Газпром: -0.2%). Наиболее существенно просели бумаги Сургутнефтегаза (ао: -0.9%; ап: -2.0%), при этом привилегированные акции уверенно закрепились ниже «обычки», что связано с пересмотром ожиданий по дивидендам в связи с укреплением курса рубля с начала года и снижением волатильности валютного курса, что может грозить получением бумажного убытка от переоценки денежных накоплений. В финансовом секторе стоит отметить рост акций Сбербанка (ао: +1.1%; ап: +0.9%) и Мосбиржи (+3.7%) без существенных новостей и падение котировок ВТБ (-0.6%).



Первенство по темпам роста в понедельник вновь было за металлургическим сектором, в первую очередь угольными компаниями (Распадская: +8%; Мечел: +6.2%; Белон: +5%; КТК: +3.6%), что связано с резким ростом цен на сырье. При этом бумаги ММК (-1.1%) и НЛМК (-1.5%) были под давлением из-за опасений повышения себестоимости при ограниченной возможности перенести рост цен на уголь на конечных потребителей. Среди производителей удобрений выделились бумаги Акрона (-5%), что стало следствием прохождения через экс-дивидендную дату.



В электроэнергетике динамика была смешанная. В лидерах роста акции РусГидро (+3.5%), ФСК ЕЭС (+3.6%), Россети, ао (+2.0%) и ТГК-1 (+1.8%), при этом в числе аутсайдеров Интер РАО (-2.6%), Россети, ап (-2.6%) и Юнипро (-2.8%). В динамике отдельных бумаг стоит отметить ралли в Аэрофлоте (+3.2%) на ожиданиях улучшения операционных показателей и перспективе выплаты дивидендов по итогам 2016г.



Индекс ММВБ, несмотря на формально положительное закрытие дня, выглядит уязвимым на фоне крепкого курса рубля при относительно низких ценах на нефть. В этой связи мы не исключаем, что завтра идей для роста может также не появиться, а отметки 1975 и 2000 пунктов станут ориентирами для краткосрочных колебаний индекса вплоть до середины недели, когда будет вынесен вердикт ФРС по ставке и будут представлены обновленные макропрогнозы.



Илья Фролов, Промсвязьбанк