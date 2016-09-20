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Курсы валют в Ангарске: 20 сентября минимальный курс продажи доллара 64,95 руб., евро - 72,61 руб

20 сентября курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 61,78-64,67 рубля за доллар, курс продажи составил 64,95-67,1 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 15 коп. и составил 64,67 рубль. Такой курс покупки предложил Восточный экспресс банк.

Минимальный курс продажи доллара в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 36 коп. и составил 64,95 руб. По такому курсу доллар продает Азиатско-Тихоокеанский Банк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Ангарска составил 69,41-72,18 рубля за евро, курс продажи составил 72,61-74,75 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 14 коп. и составил 72,18 руб. Такой курс покупки предложил Восточный экспресс банк.

Минимальный курс продажи евро в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 29 коп. и составил 72,61 руб. Такой курс евро продажи предложил Азиатско-Тихоокеанский Банк.



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