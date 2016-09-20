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Курсы валют в Иркутске: 20 сентября минимальный курс продажи доллара составил 64,95 руб., евро - 72,59 руб

20 сентября курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 58-64,67 рубля за доллар, курс продажи составил 64,95-67,1 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Иркутске по сравнению с предыдущим снизился на 18 коп. и составил 64,67 рубль. Такой курс покупки предложили Восточный экспресс банк и Байкалкредобанк.

Минимальный курс продажи доллара в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 35 коп. и составил 64,95 руб. По такому курсу доллар продает Азиатско-Тихоокеанский Банк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Иркутска составил 66-72,18 рубля за евро, курс продажи составил 72,59-75,7 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Иркутске по сравнению с предыдущим днем снизился на 22 коп. и составил 72,18 руб. Такой курс покупки предложил Восточный экспресс банк и Ланта-Банк.

Минимальный курс продажи евро в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 31 коп. и составил 72,59 руб. Такой курс евро продажи предложил БКС Банк.

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Служба новостей СИА.

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