Комментарии

Российский фондовый рынок в понедельник удержался в положительной зоне, однако рост основных индексов был неубедительным

Мировые рынки акций в начале недели демонстрируют положительную динамику во главе с европейскими индексами на фоне ралли в акциях сырьевых секторов после резкого подъема цен на металлы. Заметный рост в понедельник наблюдался также по большинству развивающихся рынков (MSCI EM: +1.4%), что может являться продолжением тенденции к притоку капитала в рисковые активы в поисках высокой доходности. Значительной нервозности у трейдеров перед сентябрьским заседанием ФРС не наблюдается, консенсус-ожидания не предполагают каких-либо серьезных изменений курса денежно-кредитной политики. Однако многое здесь определят комментарии главы ФРС Дж.Йеллен, а также содержание макроэкономических прогнозов и обновленные ожидания по динамике ставки федеральных фондов (точечная диаграмма). Мы думаем, что регулятор может настроить рынки на возможность повышения ставки в ноябре или декабре, поскольку в противном случае сыграют репутационные риски (в начале года представители регулятора ориентировали рынок на 4 повышения в 2016г.). На этом фоне волатильность на рынках в середине недели может возрасти. Вместе с тем, вероятный пересмотр в сторону понижения макропрогнозов и ожиданий по приемлемому уровню ставки Fed Funds может смягчить последствия, вероятно, довольно жесткой риторики регулятора. Кроме того, Банк Японии может вновь предложить рынку новые стимулы (как в форме расширения перечня выкупаемых активов, так и увеличения лимита), что сохранит спрос на высокодоходные активы.

Российский фондовый рынок в понедельник удержался в положительной зоне, однако рост основных индексов был неубедительным. И хотя глобальная конъюнктура сохраняется на приемлемо позитивном уровне, при текущих ценах на нефть, около 45-47 долл./барр., наблюдается острый дефицит идей для продолжения роста.

Открытие торгов сегодня может пройти в слабо негативной зоне, что станет реакцией на откат цен на нефть. До открытия торгов в США рынок может взять курс на консолидацию в рамках диапазона 1980-1995 пунктов по индексу ММВБ.

Илья Фролов. Промсвязьбанк

