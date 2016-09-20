Комментарии

Активность на глобальных рынках снизилась перед заседанием ФРС

20 сентября 2016

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки фьючерсов на нефть Brent вновь опустились ниже отметки в $46 за баррель в ожидании публикации данных по запасам нефти в США, которые могут указать на их ощутимый прирост. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии в текущем моменте сигнализирует о незначительном изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Ведущие европейские фондовые индексы в понедельник выросли. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 1.54%, а наибольшее положительное влияние на его динамику оказало повышение котировок акций компаний из финансового сектора HSBC (+2.5%), Standard Chartered (+3.8%), Prudential (+2%) и горнодобывающих компаний Glencore (+6.2%), Rio Tinto (+3.5%), BHP Billiton (+3.7%). Сдержало повышение индекса FTSE 100 понижение котировок акций фармацевтической компании AstraZeneca (-0.3%). В свою очередь, французский фондовый индикатор CAC (+1.43%) в понедельник прибавил благодаря росту котировок нефтегазового гиганта Total (+2.7%) и фармацевтической компании Sanofi (+0.9%). Немецкий фондовый индикатор DAX (+0.95%) вчера вырос на фоне роста котировок акций концернов Siemens (+0.9%) Daimler (+1.5%) и SAP (+1.6%), внесших наибольший вклад в его повышение.

Фондовый рынок США в понедельник открылся «в плюсе», однако к концу торговой сессии растерял весь свой прирост. Индекс "голубых фишек" Dow Jones в итоге просел на 0.02%, а наибольшее отрицательное влияние на его динамику оказало падение котировок акций Apple (-1.2%). Индекс high-tech биржи NASDAQ понизился на 0.18% в основном из-за понижения котировок акций компаний из сектора информационных технологий и потребительских товаров. Индекс "широкого рынка" США S&P500 (-0.04 пункта) понес незначительные потери, а понижением в его отраслевом спектре выделился индекс телекоммуникационного сектора (-0.7%). Активность на глобальных рынках в понедельник была пониженной в преддверии начинающегося сегодня двухдневного заседания ФРС, по итогам которого американский Центробанк вряд ли повысит свою ключевую ставку, но может сделать «ястребиные» заявления относительно вероятного ужесточения своей монетарной политики в будущем.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1980-1985 пунктов по индексу ММВБ, не исключая, что в случае ухудшения внешнего фона этот фондовый индикатор возобновит снижение, выйдя вниз из сложившейся области консолидации. Характерным признаком её вчера стал сформировавшийся в индексе ММВБ "инсайдерский бар", минимумы и максимумы которого располагаются внутри предыдущего "бара". Это в совокупности с уменьшившимися за день на 35% оборотами торгов акциями на Московской бирже является типичной моделью консолидации, выход из которой может быть достаточно резким. При этом внутридневная динамика российского фондового рынка будет зависеть от поведения цен на нефть и западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля и происходящих событий.

Шагов Олег, начальник аналитического отдела АО ИФК «Солид»


/ СИА /



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