Комментарии

Всплеск оптимизма перед заседанием Банка Японии и ФРС создает условия для инерционного роста индекса ММВБ в среду

Индекс ММВБ сегодня в первой половине дня откатывался к психологически важным 1970 пунктам, но, сумев удержаться выше этой отметки, в самом конце торгов при поддержке неожиданно пошедших вверх нефтяных котировок, смог вернуться к 1990 пунктам и завершить день повышением на 0,2%. Новостным поводом для роста стало заявление главы ОПЕК о том, что соглашение по стабилизации ситуации на рынке нефти, которое планируется обсудить ОПЕК и России во время неформальной встречи 28 сентября, может продлиться один год. Такие детали, указывающие на проработанность соглашения, позволили инвесторам более оптимистично оценить вероятность его заключения.

В результате активного повышательного рывка рынка большинство ключевых сегментов вышло в "плюс", а нефтегазовый сектор и телекомы показали слабое снижение.

В лидерах роста сегодня акции металлургических и горнодобывающих компаний, где раллировали ведущие сталелитейные компании (НЛМК: +3,8%; Северсталь: +3,3%; ММК: +2,4%), а НорНикель (+0,6%) умеренно вырос, поддержанный повышением цен на промышленные металлы. Заметно скорректировались лишь угольщики (Распадская: -1,2%; Мечел: -0,7%) и РусАл (-2,5%).

Преобладал рост в ликвидных бумагах электроэнергетики, - тут наиболее сильно дорожали прервавшие коррекцию ОГК-2 (+3,3%), Интер РАО (2,4%) и Россети (+2,1%).

В нефтегазовом секторе резко поднялись котировки сильно перепроданных привилегированных акций Сургутнефтегаза (+3,1%), а также Лукойл (+1,2%). Выражено негативную динамику в данном секторе сохранил НОВАТЭК (-2,9%) на новостях о обсуждении Минфином возможного повышения НДПИ для независимых производителей газа, а также Роснефть (-0,7%) и Башнефть (-1,5%).

Устойчивость рубля привела к небольшому перевесу растущих бумаг ритэйлеров (Лента: +2,4%; Дикси: +0,6%; М.Видео: -1,4%), а также росту ключевых бумаг в транспортном секторе (НМТП: +3,6%; Аэрофлот: +0,5%) автопроизводителей (па АвтоВАЗА: +3,3%; Соллерс: +1,5%; КАМАЗ: +0,3%). Ликивдные акции финсектора прибавили в пределах 0,8%.



Всплеск оптимизма перед завтрашним объявлением итогов заседаний Банка Японии и ФРС создает условия для инерционного роста индекса ММВБ завтра утром к отметке 2000 пунктов. Впрочем, о закреплении выше этого уровня говорить, на наш взгляд, сложно без укрепления рынка нефти. Мы пока склонны ждать завтра в течение дня повышенной волатильности и переменчивости настроений на рынке: ведь в заседании ФРС важен не стэйтмент (мы считаем весьма маловероятным повышение ставки), а пресс-конференция главы регулятора, Дж. Йеллен, по его итогам. Степень ужесточения риторики Федрезерва задаст импульс доллару и, соответственно, определит настроения на рынках в конце недели. Еще одним важным событием среды станет публикация недельных данных по рынку нефти в США, - рост запасов может быть встречен инвесторами негативно.



Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк

