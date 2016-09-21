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ММВБ ждет новостей от ФРС и готовится к старту

Фондовый индекс российского рынка ММВБ ближе к завершению торговой сессии вторника перешел в “зеленую зону” после продолжительного снижения. Рынок акций сегодня начал день со снижения к 1973 пунктам, но уже к завершению сессии на общем позитивном фоне устремился наверх, что привело к достижению 1986 пунктов. Определять среднесрочную динамику рынков будут представленные в среду вечером итоги заседания Федеральной

резервной системы (ФРС) США. Если по итогам заседания управляющие инвестиционных фондов и аналитики увидят сигналы о готовности повысить процентную ставку в перспективе предстоящих заседаний декабря 2016 года,

либо последующих встреч FOMC в 2017 году, то индекс доллара США получит поддержку. На этом фоне рисковые активы финансовых рынков, к которым относятся валюты, товары и индексы фондовых рынков будут снижаться.

Индекс ММВБ может продолжить торги в перспективе в границах 1972.60 – 2000 пунктов в перспективе предстоящих сессий и выход за его грани даст сигнал для понимания дальнейших перспектив.

Финансовый сектор отступил от обвального снижения и сегодня акции Сбербанка уже в плюсе на 0.34%, а снижение ВТБ составляет только 1.34%. Падение стоимости нефти на бирже ICE в Лондоне до $45.50 за баррель приводит к снижению стоимости добывающих нефть компаний Роснефть сегодня в минусе на 0.8% по сравнению с завершением предыдущей сессии и Сургутнефтегаз (-0.01%). Газпром сегодня также на “отрицательной

территории” -0.15%. Индекс товарной биржи РТС сегодня после более чем 1%-ого снижения демонстрируют коррекцию и индекс в минусе только на 0.22% до 967.31 пунктов из-за частичного восстановления позиций черным

золотом.

Российский рубль по итогам дня отступил от максимума в виде значения 65 и на фоне растущей динамики нефти устремился к поддержке 64.63. Итоги встречи Федрезерва в среду будут определять дальнейший тренд, который

после преодоления границ 64 – 65 может в перспективе ближайших дней достичь границ 63 или 67 рублей, соответственно, после прорыва. Евро против рубля EURRUB может достичь значения 73 рублей после решения по

ставке ФРС в среду.

Павел Щипанов, аналитик компании DominionFX