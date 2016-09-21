Комментарии

В фокусе рынка - нефтяные запасы в США и грядущее решение ФРС

Под конец дня на российских площадках продавцы сбавили накал страстей, но падение продолжается. К 17.30 мск. ММВБ теряет 0,52% до 1976,54 пунктов, РТС снижается на 0,95% пунктов. Есть все основания полагать, что к закрытию торгов наши индексы смогут отыграть еще часть дневных потерь, после чего залягут в боковик в ожидании основного события недели – решения ФРС США по ставке.

Федрезерв опубликует вердикт поздним вечером в среду, а это значит, что наши индексы смогут отреагировать на него только в четверг утром. Напомним, в июне базовым сценарием для ФРС США являлись 2 повышения ставки до конца 2016 года. При этом Йеллен отмечала, что «необходимость в ужесточении денежно-кредитной политики возросла». При этом темпы экономического роста с тех пор не продемонстрировали оживления, а инфляция остается низкой. Состояние рынка труда также не располагает к началу «закручивания гаек». Да, рабочие места создаются, но темпы роста зарплат остаются незначительными. Если Федрезерв все же решится повысить ставку, доллар отреагирует на это стремительным ростом. Если курс политики останется без изменений, что наиболее вероятно, внимание игроков переключится на риторику ФРС. «Ястребиные» взгляды будут означать практически гарантированное повышение ставки в декабре, после выборов.

Ну а если же Йеллен изберет «голубиный» тон, доллар США развернется вниз, поскольку в этом случае шансы на повышение ставки до конца года значительно сократятся.

При таком варианте развития событий мировые фондовые рынки захлестнет волна оптимизма. Лишь при данном сценарии у ММВБ появится шанс восстановиться в район психологической отметки 2000 пунктов.

Цены на нефть, тем временем, продолжают падать и приближаются к отметке 45 долларов за баррель Brent. Сегодня в фокусе рынка окажутся данные Американского нефтяного института по запасам за прошлую неделю. Если

показатель продемонстрирует существенное увеличение, уровень 45 долларов за бочку будет протестирован уже сегодня.

Андрей Диргин, директор аналитического департамента Альфа-Форекс