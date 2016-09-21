Комментарии

Мировые рынки акций демонстрируют умеренный подъем, вдохновленные обещаниями Банка Японии продолжить стимулирование экономики

21 сентября 2016

Глобальные рынки стоят практически без движения, инвесторы не предпринимают активных действий в ожидании вердикта ФРС по ставке. Определить ход торгов на ближайшую перспективу могут также обновленные макроэкономические прогнозы и тональность выступления Дж.Йеллен на сегодняшней пресс-конференции. Банк Японии по итогам завершившегося сегодня заседания сохранил основную процентную ставку без изменения на уровне -0.1%, не были изменены и объемы покупок биржевых фондов (ETF). Вместе с тем, регулятор сделал заявление о том, что в случае необходимости, стимулы могут быть усилены. На этом фоне йена ослабила свои позиции против доллара, что поддержало динамику индекса Nikkei225. Активы развивающихся рынков продолжают демонстрировать относительное опережение против активов DM на фоне устойчивой тенденции притока капитала в высокодоходные активы.

Российский фондовый рынок скорректировался в зону 50-ти дневной средней по индексу ММВБ, эта область также соответствует области исторических максимумов, и удержание значений индекса выше 1970 пунктов демонстрирует сохранение на локальном рынке бычьих настроений. Мы думаем, что инвесторы немного опасаются непредсказуемых итогов заседания ФРС и воздерживаются от активных покупок до вердикта американского регулятора.

Сегодня мировые рынки акций демонстрируют умеренный подъем, вдохновленные обещаниями Банка Японии продолжить стимулирование экономики, и эти настроения могут продержаться до вечера, когда станет известно решение ФРС по ставке. Поддержку динамике российского рынка на старте торговой сессии могут также оказать данные от API о сильном снижении запасов сырой нефти в США (-7.5 млн. барр.), что способствует подъему нефтяных котировок. На этом фоне движение вверх по рублевым акциям может продолжиться, однако уверенное закрепление выше отметки 2000 пунктов возможно лишь в случае выхода позитивной еженедельной статистики по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17:30 мск).

Илья Фролов, Промсвязьбанк


/ СИА /



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