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Курсы валют в Ангарске: 21 сентября минимальный курс продажи доллара 64,75 руб., евро - 72,10 руб

21 сентября курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 62,16-64,45 рубля за доллар, курс продажи составил 64,75-67,48 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 10 коп. и составил 64,45 рубль. Такой курс покупки предложили Дальневосточный банк и БайкалИнвестБанк.

Минимальный курс продажи доллара в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 31 коп. и составил 64,75 руб. По такому курсу доллар продает Восточный экспресс банк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Ангарска составил 69,78-72 рубля за евро, курс продажи составил 72,10-75,12 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 4 коп. и составил 72,00 руб. Такой курс покупки предложил Дальневосточный банк.

Минимальный курс продажи евро в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 35 коп. и составил 72,10 руб. Такой курс евро продажи предложил Восточный экспресс банк.



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Служба новостей СИА.

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