Комментарии

Позитивные нефтяные запасы в США не меняют общей картины рынка

22 сентября 2016

Во второй половине дня в среду темпы роста на российском рынке замедлились. ММВБ по-прежнему остается вблизи отметки 2000 пунктов, для преодоления которой нужны внушительные драйверы. Сегодня до конца дня они вряд ли появятся, тем более, что мировые площадки вечером перейдут к консолидации. Затишье перед бурей объясняется опасениями, связанными с предстоящим решением ФРС США по ставке.

Американский Центробанк озвучит свой вердикт по ставке в 21.00 мск. Сейчас мало кто ожидает, что регулятор решится на незамедлительное повышение ставки. Наиболее вероятным сценарием станет «ястребиная» риторика главы ФРС Джанет Йеллен, которая должна намекнуть на возобновление цикла ужесточения политики в декабре. В этом случае доллар США получит заряд позитива, а мировые фондовые площадки на фоне скорого «закручивания гаек» будут вынуждены снизиться. Если же тональность заявлений Йеллен не будет подразумевать скорого повышения ставки, картина на мировых рынках возникнет строго обратная: доллар окажется под давлением, а фондовые индексы устремятся вверх.

Цены на нефть, тем временем, удерживаются чуть ниже 47 долларов. Только что были опубликованы позитивные данные по коммерческим запасам нефти в США за прошлую неделю. По данным Минэнерго, запасы снизились на 6,2 млн баррелей при прогнозе на уровне +3,35 млн. Это практически совпало с озвученной вчера оценкой  Американского нефтяного института, который сообщил о сокращении запасов на 7,49 млн. И хотя фундаментально данная статистика не меняет общей картины рынка, она может спровоцировать краткосрочный оптимизм и тестирование как минимум отметки 47 долларов за бочку Brent. Хотя, опять же, основное внимание рынков сегодня будет приковано к решению ФРС, и динамика Brent будет во многом диктоваться колебаниями курса доллара на валютном рынке.

Андрей Диргин, директор аналитического департамента Альфа-Форекс


/ СИА /



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