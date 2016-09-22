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Оптимизм на несколько ослаб к вечеру, так как инвесторы предпочитают не рисковать перед объявлением итогов заседания ФРС

Индекс ММВБ сегодня тестировал отметку в 2000 пунктов, следуя за ростом нефтяных котировок, однако закрепиться выше ее не смог ввиду доминирующих на рынках опасений относительно жесткости риторики Федрезерва по итогам заседания и крепости доллара, а также неоднозначных недельных данных по рынку энергоносителей в США (запасы сырой нефти и бензина неожиданно сильно снизились (-6,2 и -3,2 млн барр. соответственно), однако упала и загрузка НПЗ, причем сильнее, чем ожидалось по консенсусу Рейтер).

По итогам торговой сессии рост внутренних секторов, поддержанный рублем, несколько перевесил давление на акции сырьевого экспорта, что позволило индексу ММВБ прибавить 0,3%.



Сегодня преимущественно снижаются ключевые "фишки" нефтегазового сектора (Роснефть: +0,3%; Лукойл: -0,2%; Газпром: -0,6%; Татнефть: -1,8%; Транснефть: -0,6%), отыгрывая снижение рублевой цены на нефть и внешние риски, в то время как повышаются котировки традиционных дивидендных бумаг (Башнефть: +1,2%; Газпром нефть: +0,5%; па Сургутнефтегаза: +0,9%) и перепроданный Сургутнефтегаз (+1,0%).

В металлургическом и горнодобывающем секторе падает РусАл (-2,8%) на ожиданиях роста себестоимости после перезаключения контрактов на поставку электроэнергеии, а также Алроса (-1,2%), НорНикель (-1,5%) и ММК (-0,5%). В растущих - бумаги НЛМК (+3,2%), ТМК (+1,9%) и Северсталь (+2,4%). Среди производителей удобрения дешевеет Акрон (-2,8%).

Рост же фокусируется сегодня вновь в электроэнергетике (ОГК-2: +1,5%; ФСК: +2,9%; Русгидро: +2,7%; Интер РАО: +2,1%; Энел Россия: +2,3%) и автопроизводителях (па АвтоВАЗА: +19,1%; Соллерс: +3,5%; КАМАЗ: +1,8%), причем спрос на последние явно усилился, что видно, в том числе и по увеличившимся оборотам.

Амплитуда повышения курсовой стоимости ключевых бумаг в транспортном (НМТП: +4,5%; Аэрофлот: +3,1%) и потребсекторе также возросла, - в последнем продолжила уверенно прибавлять Лента (+3,1%); неплохо подорожали Магнит (+2,9%) и М.Видео (+2,0%).

Финсектор вновь отделался умеренным изменением котировок (оа Сбербанка: +0,9%; па Сбербанка: +1,0%; ВТБ: +0,3%), а телекомы завершают день разнонаправленной динамикой (МТС: +1,1%; Мегафон: -1,4%).



Оптимизм на российском рынке несколько ослаб к вечеру, так как инвесторы предпочитают не рисковать перед объявлением итогов заседания ФРС и пресс-конференцией главы регулятора Дж. Йеллен: жесткая тональность заявлений последней может повлечь пересмотр ожиданий по ставкам и способствовать укреплению доллара и откату S&P500, что, безусловно, может оказать негативное влияние на характер завтрашних торгов на глобальных товарных и фондовых рынках (значимой статистики завтра нет, - цифры по продажам жилья на вторичном рынке США и индекс опережающих индикаторов, на наш взгляд, таковыми вряд ли станут).

Мы отмечаем, что наш рынок пока не может идти выше и закрепляться в зоне 2000+ по индексу ММВБ без сильных внутренних новостей или возврата нефтяных котировок в зону 47-50 долл./барр. по марке Brent, что препятствует переоценке ключевых "голубых фишек".

Однако мы констатируем устойчивый спрос на акции 2-го эшелона, - настрой на покупки на рынке чувствуется. И если ФРС не разочарует, то попытки очередного штурма "круглой" отметки по ММВБ с оживлением спроса на ключевые "фишки", а также тест 64 руб. по паре рубль-доллар вполне вероятны.



Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк

