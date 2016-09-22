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Курсы валют в Иркутске: 21 сентября минимальный курс продажи доллара составил 64,2 руб., евро - 71,9 руб

21 сентября курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 58-64 рубля за доллар, курс продажи составил 64,2-66,85 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Иркутске по сравнению с предыдущим снизился на 70 коп. и составил 64 рубль. Такой курс покупки предложил Крона-Банк.

Минимальный курс продажи доллара в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 80 коп. и составил 64,2 руб. По такому курсу доллар продает Примсоцбанк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Иркутска составил 66-71,5 рубля за евро, курс продажи составил 71,9-75,1 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Иркутске по сравнению с предыдущим днем снизился на 76 коп. и составил 71,5 руб. Такой курс покупки предложил БайкалИнвестБанк.

Минимальный курс продажи евро в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 65 коп. и составил 71,9 руб. Такой курс евро продажи предложили Восточный экспресс банк и Примсоцбанк.

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Служба новостей СИА.

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