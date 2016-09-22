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Курсы валют в Ангарске: 21 сентября минимальный курс продажи доллара 64,25 руб., евро - 71,9 руб

21 сентября курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 61,51-63,9 рубля за доллар, курс продажи составил 64,25-66,83 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 82 коп. и составил 63,9 рубль. Такой курс покупки предложили БайкалИнвестБанк и Восточный экспресс банк.

Минимальный курс продажи доллара в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 75 коп. и составил 64,25 руб. По такому курсу доллар продает Восточный экспресс банк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Ангарска составил 68,86-71,5 рубля за евро, курс продажи составил 71,9-74,5 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 78 коп. и составил 71,5 руб. Такой курс покупки предложил БайкалИнвестБанк.

Минимальный курс продажи евро в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 65 коп. и составил 71,9 руб. Такой курс евро продажи предложил Восточный экспресс банк.



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Служба новостей СИА.

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