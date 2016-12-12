Комментарии

Открытие торгов сегодня произойдет с гэпом вверх

Мировые рынки позитивно завершили минувшую неделю: индекс MSCI World обновил годовые максимумы, а MSCI EM ликвидировал уже более половины снижения после победы Д.Трампа при поддержке решений ЕЦБ, вызвавших усиление склонности к риску. Несмотря на сокращение объема покупок с апреля 2017г. до 60 млрд евро в месяц, программа выкупа активов была продлена до конца следующего года, а перечень доступных для этих операций ценных бумаг был расширен, что в целом демонстрирует приверженность европейского центробанка сверхмягкой политике. Главным событием в выходные стала финализация соглашения об ограничении добычи нефти, что привело к усилению нефтяного ралли. Котировки фьючерсов на Brent поднялись утром к отметке 57 долл./барр. Текущая неделя будет также насыщена на события. В среду состоится заседание ФРС и будет вынесено решение по ставке, кроме того, будет представлено множество значимой макростатистики, что во многом и сформирует направление движения рынков. Мы полагаем, что резкий рост цен на энергетическое сырье и металлы может усилить рост на мировых рынках акций на этой неделе, хотя заседание ФРС и новые прогнозы по экономике и ставкам («точечная диаграмма») способны ослабить этот сентимент в середине недели.

Российский рынок акций взлетел выше отметки 2200 пунктов по индексу ММВБ, а индекс РТС преодолел 1100 пунктов на фоне сохранения стабильно высоких объемов притока капитала на протяжении последних 4-х недель в условиях улучшения сентимента зарубежных инвесторов в отношении рублевых активов. Успешное завершение сделки по приватизации Роснефти и бурный рост цен на нефть стали основными триггерами для положительной переоценки, которую мы видим последние несколько недель. Открытие торгов сегодня произойдет с гэпом вверх в пределах 1-1.5% с дальнейшим переходом к консолидации в диапазоне 2230-2240 пунктов. Эти уровни чрезвычайно близки к целевому ориентиру движения российского рынка акций, установленного на этот год в Стратегии-2016, поэтому мы начинаем смотреть на рынок нейтрально, и, несмотря на текущий позитивный сентимент, не исключаем некоторого отката относительно текущих уровней в перспективе до конца года.

Илья Фролов, Промсвязьбанк