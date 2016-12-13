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Рынок вошел в зону эйфории

Российский фондовый рынок продолжил обновлять исторические максимумы по индексу ММВБ (+0,8%) и годовые максимумы - по РТС (+3,5%) и рублю: встреча ОПЕК+ неприятных сюрпризов не преподнесла, обеспечив ралли в "весовых" и отстающих от рынка бумагах при высокой торговой активности.

В лидерах роста сегодня акции телекомов, где синхронно повышались котировки акций сотовых операторов (МТС: +1,9%; Мегафон: +1,9%).

Более сильные движение показали "фишки" банковского (оа Сбербанка: +3,4%; па Сбербанка: +3,6%; МосБиржа: +3,7%) и нефтегазового сегментов (Роснефть: +4,7%), обновившие исторические максимумы. Также отметим спрос на акции Газпрома (+3,7%), сумевшие закрыть "гэп" от 17 мая. Однако, в отличие от телекомов, здесь фронтального роста не получилось - скорректировались как ВТБ (-2,4%) с АФК Системой (-2,7%), так и большинство акций в "нефтянке", во главе с Татнефтью (-5,6%).

В металлургическом и горнодобывающем секторе взлетели находившиеся последние время по давлением акции Мечела (+17,1%) и Распадской (+8,6%) и обновила максимум Алроса (+3,3%). Что, впрочем, не смогло перевесить негатив по другим бумагам: дивидендная "отсечка" по акциям Северстали (-3,7%) негативно повлияла на НЛМК (-3,2%), а снижение цен на промышленные и драгоценные металлы - на РусАл (-1,8%), НорНикель (-0,8%) и Полиметалл (-6,0%).

В электроэнергетике наблюдалась разнонаправленная динамика: сохранился спрос на Мосэнерго (+3,0%) и Русгидро (+1,6%), ТГК-1 (-1,4%) и Россетей (-2,0%) - откатились от пиков.

Из прочих бумаг отметить отстававшие последнее время от рынка бумаги Мостотреста (+5,5%) и Дикси (+1,2%), а также продолживший дорожать Аэрофлот (+1,7%).

Индекс ММВБ вплотную подошел к нашему таргету на этот год, району 2250-2260 пунктов, и вошел, вместе с рынком нефти, в зону эйфории. Локально мы весьма консервативны в отношении потенциала дальнейшего роста, учитывая сильную перегретость и насыщенность ближайших дней важными событиями: завтра станет известен блок ключевых данные по КНР (пром. производство, розничные продажи), а в среду-четверг ньюсмейкером станут США, - нас ждут цифры по розничных продажам, пром. производству и инфляции, а также вердикт ФРС по ключевой ставке (рынки убеждены в ее повышении на 0,25%) и заявления главы регулятора Дж. Йеллен, в которых рынки постараются найти ответ на вопрос, что собирается делать Федрезерв в следующем году.



Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк

