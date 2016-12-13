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Рубль вырос благодаря взлету нефтяных цен

Российский рынок акций закрылся в понедельник уверенным ростом благодаря взлету нефтяных цен после очередной договоренности о сокращении объемов добычи сырой нефти между странами, не входящими в ОПЕК. В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний финансового (+1,41%) и телекоммуникационного (+1,34%) секторов.

Индекс ММВБ закрылся ростом на 0,83%, на отметке 2226.89 пункта. Индекс РТС взлетел на 3,46% и остановился на уровне 1148.59 пунктов благодаря сильному росту рубля по отношению к доллару США и евро.

Цены на сырую нефть в понедельник взлетели в моменте более чем на 5,0%. Позитивный результат встречи представителей ОПЕК и ещё десяти стран, не входящих в картель, привел к росту оптимизма на сырьевом рынке.

Инвесторы рассчитывают, что сокращение добычи нефти без участия ОПЕК на 558 000 баррелей в сутки будет хорошим подспорьем для решения самого картеля ежедневно снижать добычу на 1,2 млн баррелей в сутки.

Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России выросла после коррекции на 3,42%, до 56,19 доллара за баррель, в моменте торгуясь выше отметки в 57,00. Западно-техасская WTI подскочила на 3,46%, до 53,28

доллара за баррель.

На валютном рынке рубль заметно вырос по отношению к евро и доллару США благодаря сильнейшему росту нефтяных котировок. Против доллара он вырос к значениям октября прошлого года. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра к завершению торговой сессии упала на 2,04%, до 61,04 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра снизилась на 1,86%, до 64,82 рублей за евро на фоне возобновившегося падения евро на рынке

Форекс.

Дальнейшая динамика рубля будет зависеть от того, как долго ЦБ РФ будет мириться с его укреплением. Такие опасения уже излагал на прошлой неделе президент РФ В. Путин.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital