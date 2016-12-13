Комментарии

На рынке остро ощущается дефицит идей для дальнейшего подъема

Тенденция к росту на мировых рынках несколько замедлилась в начале этой недели, остро ощущается дефицит идей для дальнейшего подъема в условиях рисков по ставке ФРС и сильной накопленной перекупленности (особенно на рынке акций США). Соглашение ОПЕК по ограничению объемов добычи, подписанное в выходные со странами, не входящими в Организацию, поспособствовало формированию нового импульса к росту нефтяных котировок и привело к повышению капитализации представителей нефтегазового сектора. Мы полагаем, что сегодня торговая активность ключевых мировых биржах может сократиться ввиду неопределенности с решением ФРС и тональностью стейтмента и прогнозов по экономике и долларовым ставкам. Кроме того, в середине недели будет представлено множество значимой макростатистики, что во многом и сформирует направление движения рынков с началом предрождественского периода. Стоит отметить сегодняшний блок статданных по экономике КНР: промышленное производство, розничные продажи и динамика инвестиций городскую инфраструктуру в ноябре оказались выше ожиданий, но на ход торгов в Азии это повлияло слабо.

Российский рынок акций на фоне резкого подъема нефтяных цен после финализации соглашения ОПЕК продемонстрировал движение в район 2240 пунктов по индексу ММВБ. Успешное завершение сделки по приватизации Роснефти и бурный рост цен на нефть способствовали усилению притока капитала на российский рынок последние несколько недель.

Открытие торгов во вторник может состояться в нейтральной зоне ввиду отсутствия сильных движений на мировых рынках акций и коррекции цен на нефть от достигнутых вчера 17-ти месячных максимумов. Мы полагаем, что с текущих уровней индекс РТС обладает потенциалом снижения в пределах 3% в случае реализации коррекционного сценария по нефти Brent (отката к 54 долл./барр.). Вместе с тем, индекс ММВБ, скорее всего, сможет удержаться выше 2190-2200 пунктов при поддержке возвратного движения курса USDRUB к 62.5-63.

Илья Фролов, Промсвязьбанк