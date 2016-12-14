Комментарии

Российский фондовый рынок демонстрирует сильное закрытие

MICEX: 2247 (+0.9%) | RTS: 1164 (+1.4%) | USDRUB: 60,72 (+0.5%) | BRENT: 55,50 (-0.3%)

(данные на 19:05)



КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ:



Российский рынок акций завершает торговую сессию вторника с новым рекордным значением индекса ММВБ и более чем процентным приростом по индексу РТС, благодаря укреплению курса рубля, переоценке российского странового риска и устойчивости нефтяных котировок в районе 55 долл./барр.



В лидерах повышения в нефтегазовом секторе акции НОВАТЭКа (+4.5%), Роснефти (+2.5%) и Татнефти (ао: +3.0%; ап: +3.8%). Выступление В.Алекперова и ожидания встречи Минэнерго с нефтяниками в среду способствовало фиксации прибыли по ЛУКОЙЛу (-1.4%), акции Газпрома завершили день в легком «минусе». По акциям банков преобладала растущая тенденция, неплохо выросли акции Сбербанка (ао: +0.9%; ап: +2.6%) и Мосбиржи (+2.8%). Раллировали низколиквидные бумаги Банка Уралсиб (+11.9%) и ФК Открытие (+2.4%).



В металлургическом и горнодобывающем сегменте стоит отметить бумаги АК Алроса (+3.9%), приближающиеся к психологически значимой отметке 100 руб./акцию, а также неплохой ценовой рост по НЛМК (+3.4%). Среди электроэнергетических бумаг стоит отметить продолжающиеся рост капитализации электростетевых компаний (ФСК ЕЭС: +1.1%; Россети, ао: +2.0%), ралли в ТГК-1 (+1.6%), и подъем котировок Юнипро (+1.1%). В телекоммуникационном и медиа сегментах динамику лучше рынка показали во вторник бумаги Яндекса (+3.0%) и РБК (+5.4%), на уровне рынка отторговался МегаФон (+0.8%).



Российский фондовый рынок демонстрирует сильное закрытие, нивелируя внутридневной откат, вызванный фиксацией прибыли. Учитывая позитивных ход торгов на мировых рынках акций и устойчивое закрепление цен на нефть вблизи 55 долл./барр. по ближайшему фьючерсу на Brent, текущие уровни по индексам неплохо защищены. Несмотря на присутствие новостного риска, связанного с заседанием ФРС, российские фондовые активы сохраняют шансы на дальнейшее удорожание.



Илья Фролов, Промсвязьбанк

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MICEX: 2247 (+0.9%) | RTS: 1164 (+1.4%) | USDRUB: 60,72 (+0.5%) | BRENT: 55,50 (-0.3%) (данные на 19:05) КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ: Российский рынок акций завершает торговую сессию вторника с новым...



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