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Технические факторы, связанные с локальной перекупленностью, могут взять перевес в ближайшие дни

Мировые рынки продолжили расти в начале недели, американские индексы штурмуют новые высоты, главная интрига – сумеет ли Dow Jones превысить отметку 20000 пунктов, до которой осталось менее половины процентного пункта, до завершения заседания ФРС, итоги которого могут отразиться на рынках непредсказуемым образом. Повышение ставки федеральных фондов на очередные 25 б.п. полностью учтено в котировках рыночных инструментов, поэтому серьезное изменение настроений на глобальных площадках может произойти лишь в двух возможных вариантах. Во-первых, это отсрочка повышения ставки, что может стать ударом по имиджу регулятора и скажется на оценке заявлений его представителей в будущем (которые последние месяцы планомерно проводили работу по убеждению последних скептиков в неизбежности роста стоимости фондирования). Второй значимый итог заседания FOMC – степень изменения прогнозов по макроэкономике и уровню приемлемой процентной ставки на среднесрочном горизонте (2017-2019гг.). Судя по последней, сентябрьской, точечной диаграмме, всего лишь 2-х голосов достаточно для того, чтобы сместить медианное значение с 2-х до 3-х повышений в 2017г., а это пока не заложено в цены и может стать триггером для роста ставок денежного рынка и доходностей по облигациям. Из других значимых событий дня стоит отметить месячный доклад ОПЕК по нефтяному рынку, а также еженедельную статистику по запасам в США – эти публикации способны ослабить выраженный бычий сентимент во фьючерсах на Brent.

Российский рынок акций завершил вторник на свежих максимумах по индексу ММВБ, следуя за позитивной динамикой рынков акций Европы и США. Учитывая относительно высокий разброс оценок рынка к нефти в диапазоне 19.5-21.5x (RTS/Brent), мощный приток капитала в биржевые фонды, ориентированные на российские фондовые активы, а также относительную устойчивость курса национальной валюты к нефтяному ралли, российские индексы сохраняют среднесрочный фундаментальный потенциал для роста. Вместе с тем, мы по-прежнему полагаем, что технические факторы, связанные с локальной перекупленностью, могут взять перевес в ближайшие дни.

Илья Фролов, Промсвязьбанк