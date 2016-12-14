Комментарии

Предновогоднее ралли на российском рынке акций подходит к концу

Комментарий по рынку

Мы ожидаем снижения котировок российских индексов акций в начале торгового дня. Цены на нефть марки Brent c конца прошлой торговой сессии снизились на 1% на фоне неожиданного увеличения запасов сырой нефти в США. По данным Американского института нефти, запасы сырой нефти выросли на 4,5 млн барр, в то время как рынок прогнозировал их сокращение на 1,5 млн барр. Азиатские индексы акций завершают торговую сессию среды разнонаправленно на фоне неопределённости вокруг итогов заседания Комитета по операциям на открытом рынке США, которое окончится сегодня в 22:00 мск.

На наш взгляд, предновогоднее ралли на российском рынке акций подходит к концу. Торговые обороты на ММВБ будут постепенно снижаться с приближением рождественских выходных в западных странах. Следует отметить, что иностранные фонды, инвестирующие в акции российских эмитентов, зафиксировали в последнее время максимальный приток средств инвесторов за последние несколько лет. Также наблюдается максимальных рост длинных позиций в нефтяных контрактах. Поводом для снижения российских индексов акций могут стать итоги сегодняшнего заседания FOMC.

Гельды Союнов, старший аналитик Альфа-Банка

Технический анализ. НЛМК: … шанс присоединиться к тренду ?!

Если в одних акциях разворот тренда только формируется, то, например, в акциях НЛМК спекулянты уже радуются прибыли. Мы уже обращали внимание на большую вероятность движения вниз в рамках классической фигуры теханализа, которая, к слову, реализовывается по всем правилам Д.Д.Мерфи. В данном случае мы предлагаем обратить внимание на объемы, которые хорошо показывают, где именно и в какой момент у игроков изменилось настроение.

Теперь, возвращаясь к конструкции графика и паттерну «ABCD», текущий ретест 114 руб дает возможность более осторожным участникам рынка присоединиться к тренду, которое по размаху предыдущего движения («АВ» ), скорее всего, опустится в район 100 руб («АВ» = «СD»). Риски позиции (стоп - приказ) в данном случае стоит разместить выше максимального значения понедельника (117 руб).

Алан Казиев, старший аналитик Альфа-Банка