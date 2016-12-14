Комментарии

Разворот или краткосрочная коррекция?

Российские площадки приступили к коррекции набранных позиций. На момент написания ММВБ и РТС теряют в среднем по 1,25%, удерживаясь в районе 2221,05 и 1148,84 соответственно. Пока еще поводов для паники немного -

вероятно, рублевый индекс откатится в район 2200, после чего с новыми силами возьмется за штурм новых исторических максимумов. Однако если данный уровень будет пробит, в этом случае настроения оптимистов окажутся существенно подорваны. При таком сценарии стоит ожидать дальнейшего падения с первой целью в районе 2150 пунктов.

Основным событием на мировых рынках сегодня станет вердикт ФРС США по денежно-кредитной политике. Участники рынка гадают, какой «подарок», помимо повышения ставки, американский регулятор подготовил под занавес года. И если ожидания игроков не оправдаются – к примеру, ЦБ не подтвердит прогноз, предполагающий два повышения в 2017 году, - рисковые активы будут ликовать, а доллар разочаруется.

EURUSD попробовала на прочность сопротивление 1.0650, до дальше 1.0667 не прошла и к концу торгов растеряла заработанное. Настойчивые продажи на попытках роста говорят о том, что трейдеры по-прежнему не готовы

покупать единую валюту, которая подвержена слишком большому числу рисков. Однако если сегодня Йеллен проявит сдержанность и не станет давать громких обещаний в отношении дальнейшего ужесточения политики, у EURUSD будет шанс более уверенно нацелиться на 1.07. В случае благоприятного для доллара сценария ключевым барьером на пути евро вниз станет уровень 1.05. GBPUSD по-прежнему чувствует себя гораздо увереннее единой валюты, не ожидая «голубиных» посылов от Банка Англии в четверг.

Внутри дня поддержку валюте оказали и благоприятные данные по британской инфляции – базовый CPI повысился до 1,4% против прогноза 1,3% и 1,2% ранее. Впрочем, набег на отметку 1.27 не увенчался успехом из-за очередного рывка доллара. Если сегодня Федрезерв «отделается» лишь повышением ставки и надавит на USD своей «осторожностью» в заявлениях, фунт может добраться до 1.2770, но в рамках первичной реакции на повышение ставки изначально способен уйти под 1.25.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс