Комментарии

Ключевой историей роста в среду стали акции М.Видео

Индекс ММВБ сегодня в ходе торговой сессии тестировал зону 2250-2260 пунктов, но закрепиться в ней не смог, начав снимать перегретость по ряду "весовых" бумаг на фоне преобладающих на мировых рынках умеренно коррекционных настроений, вызванных ожиданиями итогов заседания ФРС и озвучивания ориентиров регулятора по ставке и инфляции на следующий год.

Наиболее слабо смотрелся сегодня финансовый сектор, где динамику хуже рынка показали ключевые бумаги (Сбербанк: -1,8%; ВТБ: -1,8%; МосБиржа: -4,6%). В нефтегазовом секторе лишь Роснефть (+1,2%) смогла обновить исторические максимумы и Лукойл (+0,7%) умеренно подрос, а Газпром (-1,1%), Татнефть (-2,7%) и "префы" Транснефти (-1,8%) заметно подешевели.



Рост фокусировался преимущественно в менее ликвидных отдельных бумагах, не способных поддержать рынок. Ключевой историей роста стали акции М.Видео (+7,7%), контроль в которой приобретает группа Сафмар, подконтрольная семье Гуцериевых, расширяющая, тем самым, свое присутствие на розничном рынке бытовой техники и электроники (в портфеле группы уже есть Эльдорадо и Техносила), по цене 7 долл. за акцию. Сафмар будет выставлять миноритариям оферту, что предполагает даже после сегодняшнего ралли неплохой апсайд к рыночной цене. На 23% взлетели акции РБК, благополучно завершившего тяжбу с Роснефтью. В металлургическом и горнодобывающем секторе раллировали акции Распадской (+6,6%) и сильно перепроданный Полиметалл (+8,6%), - последний получил поддержку от стабилизации цен на драгметаллы перед вердиктом ФРС. А вот "фишки" в металлургическом секторе упали (Северсталь: -2,8%; НорНикель: -2,0%), следуя за рынком.

В электроэнергетическом секторе сохранилась уверенная повышательная динамика в генкомпаниях, подконтрольных Газпрому (ОГК-2: +4,2%; Мосэнерго: +3,7%) и в Россетях (+2,1%).

Из остальных бумаг стоит выделить повышение курсовой стоимости Соллерса (+2,3%), - поступательному движению акций способствуют ожидания улучшения ситуации в отрасли в следующем году.



Индекс ММВБ реализовал наш таргет на этот год и нуждается в снятии перегретости. Хотя мы среднесрочно настроены позитивно в отношении российских акций, в настоящий момент ждать продолжения активного притока капитала с фронтальным спросом на российские "фишки", резко подорожавшие за последнее время, нам сложно в условиях ослабления эйфории на перегретых мировых рынках, в том числе и ввиду неудачной статистики по США (розничные продажи и пром. производство оказались хуже ожиданий).

Завтра инвесторы будут внимательно изучать вердикт ФРС по ключевой ставке и заявления главы регулятора Дж. Йеллен, в которых постараются найти ответ на вопрос, что собирается делать Федрезерв в следующем году. Из важных событий четверга также отметим ИПЦ в США и предварительные значения PMI по Европе. Заседание Банка Англии, по нашему мнению, не преподнесет сюрприза рынкам.



Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк