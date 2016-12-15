Комментарии

Решения ФРС окажут продолжительное негативное влияние на динамику рублевых активов

Заседание ФРС не преподнесло сюрпризов: регулятор повысил ставку на очередные 0.25 б.п. и сместил целевой диапазон на 0.5-0.75%. Кроме того, были несколько повышены ожидания по темпам экономического роста и уровню безработицы, но ориентиры по инфляции остались неизменными. На фоне позитивной оценки состояния американской экономики были повышены ожидания по активности Федрезерва в следующем году – медианное значение по точечной диаграмме сместилось с 2-х до 3-х повышений до 1.375% на конец следующего года и вероятность реализации этого сценария в настоящее время этого оценивается участниками рынка в 47.9%. Несмотря на относительно жесткий прогноз по динамике ставок в следующем году, ожидания на среднесрочную перспективу остались примерно неизменными: приемлемый уровень процента в 2018г. ожидается на уровне 2.375%, в 2019г. – 2.875% и 3% в долгосрочной перспективе. Мировые рынки отреагировали на повышение ставки и обновленные прогнозы негативно, индекс MSCI World отступил от достигнутого ранее годового максимума, окреп курс доллара (до 102.3 пункта по DXY), доходности по UST’10 достигли нового антирекорда в 2.57%.

Российский рынок акций последовал за динамикой настроений на мировых рынках и после обновления максимумов внутри дня перешел к снижению. Ухудшение динамики цен на нефть и коррекция на глобальных рынках создают негативный момент для российских фондовых активов, что в сочетании с рекордной накопленной перекупленностью может привести к развитию коррекционного импульса. И хотя мы не ожидаем, что решения ФРС окажут продолжительное негативное влияние на динамику рублевых активов, подпитываемых притоков капитала нерезидентов, фактор приближения конца года может взять перевес и привести к продолжению неагрессивной фиксации прибыли и снижению уровня левериджа. Сегодня пройдет экспирация квартальных опционов на фьючерсы на индекс РТС и курс USDRUB, что может привести к сильным движениям на локальном рынке в течение дня

Илья Фролов, Промсвязьбанк