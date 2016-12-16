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Рынок остается перегретым

На российском фондовом рынке сегодня по состоянию на 18:00 по московскому времени сохраняются слабо коррекционные настроения ввиду негативной динамики на товарных рынках, отыгрывающих итоги заседания ФРС и рост долларовых ставок. Под давлением фиксации прибыли находится ряд "весовых" бумаг в сырьевых секторах и финсекторе. Так, в нефтегазовом секторе заметно корректируются акции Роснефти (-1,6%) и Транснефти (-1,7%), в металлургах - НорНикель (-1,9%), РусАл (-2,0%)а также Полиметалл (-4,8%), корректирующий отскок предыдущего дня, но, впрочем, пытающийся удержаться у отметки 600 руб. В финсекторе дешевеют Сбербанк (-0,4%) и ВТБ (-1,2%).

Из повышающихся бумаг отметим акции сталелитейных и угольных компаний (НЛМК: +3,0%; Мечел: +1,2%; Северсталь: +1,3%) и акции транспортного сектора, где Аэрофлот (+3,1%) пытается вернуться к историческим максимумам.

Лучше рынка сегодня и акции сотовых операторов (МТС: +0,9%; Мегафон: +0,8%), демонстрирующие, впрочем. умеренное повышение, а также электроэнергетика, остающаяся историей роста: сегодня здесь продолжают раллировать бумаги генкомпаний, подконтрольных Газпрому (ТГК-1: +4,9%; ОГК-2: +4,2%) и неплохо отчитавшаяся Русгидро (+1,8%). Откат в Россетях (-1,7%) и Интер РАО (-1,3%) смотрится техническим откатом.

Бумаги М.Видео (-1,9%), Соллерс (-3,0%), РБК (-9,5%), сильно выросшие накануне, сегодня откатываются.



Индекс ММВБ удерживается выше 2200 пунктов, демонстрируя очевидное нежелание идти ниже ввиду высокой рублевой цены на нефть и сохранения позитивного отношения к российскому риску. Мы считаем, что зона 2190-2210 пунктов является неплохой зоной локальной поддержки, но потенциал роста рынка пока ограничен районом 2250-2260 пунктов из-за конъюнктурных соображений, - рынок остается перегретым, а рынок нефти консолидируется, не поддерживая активное наращивание длинных позиций.



Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк