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Банк России обновит свои макроэкономические прогнозы

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивным. Котировки февральских фьючерсов на нефть марки Brent прибавили, вновь поднявшись выше уровня в $54. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка растут. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют положительную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в позитивном ключе в районе 2245 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор в условиях благоприятного внешнего фона способен вернуться в район своего исторического максимума.

Ведущие европейские фондовые индексы в четверг выросли. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 0.72%, а наибольшее положительное влияние на его поведение оказало повышение котировок акций фармацевтических компаний AstraZeneca (+2.2%), GlaxoSmithKline (+1.7%) и банков Barclays (+3.5%), Lloyds (+2.6%), HSBC (+1.5%). Сдержало повышение этого фондового индикатора резкое падение в цене акций горнодобывающих компаний Anglo American (-4%), BHP Billiton (-3.2%), Rio Tinto (-2.5%), Glencore (-2.7%). В свою очередь, французский фондовый индикатор CAC вырос в четверг на 1.05%, а повышением из числа бумаг, входящих в его состав, выделились акции банков BNP Paribas (+5.3%), Credit Agricole (+3.8%), Societe Generale (+3.4%) и авиастроительной корпорации Airbus Group (+2.7%). Немецкий индикатор DAX (+1.08%) стал лидером роста среди ведущих европейских фондовых индикаторов на фоне повышения котировок акций Deutsche Bank (+5.4%), Daimler (+1.5%) и Bayer (+1.9%), внесших существенный вклад в его подъем.

Фондовый рынок США в четверг прибавил. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones предпринял попытку вернуться в район своих исторических максимумов, поднявшись в итоге дня на 0.3%, а наибольшее положительное влияние на его повышение оказали акции банков Goldman Sachs (+1.3%) и JPMorgan Chase (+1.5%). Индекс high-tech биржи NASDAQ вырос на 0.37% на фоне повышения котировок акций Xilinx (+6.1%), Illumina (+5.2%), Applied Materials (+2.9%) и Autodesk (+2.7%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+0.39%) также прибавил, а ростом в его отраслевом спектре выделились индекс финансового сектора (+1.0%) и индекс сектора «Здравоохранение» (+0.6%). Прибавили оптимизма американским инвесторам вышедшие вчера значительно лучше ожиданий данные по индексу деловой активности ФРБ Филадельфии, указавшие на хорошие экономические перспективы в США..

Рынок акций РФ в четверг не показал единой динамики. Индекс ММВБ прибавил 0.37% в основном благодаря повышению котировок акций ЛУКОЙЛа (+0.9%), Сбербанка (+0.7%) и Газпрома (+0.7%). Долларовый индекс РТС (-0.94%) снизился из-за отмечавшегося ослабления позиций рубля. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских событий, способных оказать воздействие в целом как на рынок, так и на котировки отдельных бумаг, стоит выделить ожидающееся сегодня решение Банка России по ключевой ставке и пресс-конференцию Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной (15:00 мск).

Шагов Олег, начальник аналитического отдела АО ИФК «Солид»