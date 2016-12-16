Комментарии

Финансовый прогноз на 2017 год

В декабре принято подводить итоги года уходящего и думать о том, что же нам принесет год новый. 2016-й год был в своем роде уникальным, насыщенным огромным количеством исторических событий, результаты которых никто не ожидал. Сейчас мир готовится жить в новых реалиях. Как же референдум в Великобритании, выборы президента США и сделка ОПЕК повлияют на нашу жизнь? Как изменится ситуация в мировой экономике и политике в новом году?



10 декабря состоялась встреча членов ОПЕК и стран, не входящих в картель, на которой было решено снизить добычу нефти на 598 тыс. баррелей в сутки. Россия взяла на себя решение снизить на 300 тыс. добычу в первом полугодии 2017 года. После договоренности котировки цен на нефть не смогли закрепиться выше 55$ за баррель. В США продолжают увеличиваться активные буровые вышки, а по последним данным, себестоимость добычи сланцевой нефти на некоторых участках составляет всего 15-17$, средняя же себестоимость порядка 43-45$ за баррель. При текущих ценах на нефть американские нефтяники уже захэджировали поставки на следующий год на 2 млрд. баррелей. Уверен, что при такой ценовой политике и поддержке энергетического сектора Дональдом Трампом, сланец быстро заберет освободившуюся долю на рынке.

В 2017 году цены на нефть будут держаться в коридоре 40-50 долларов за баррель. Эльвира Набиуллина также не меняет свою позицию и в основной сценарий на 2017 год закладывает цену в 40$ за баррель.



Ситуация на нефтяном рынке также окажет давление на российский рубль. В бюджет нашей страны на ближайшую трехлетку уже заложен средний курс 71 рубль за американский доллар. Думаю, при ценах на нефть в 40-50$ рубль

основную часть года будет находиться в диапазоне 67-72 рубля за доллар США. На рубль так же оказывает влияние и внутренняя ситуация с дефицитом бюджета. Вероятнее всего, Резервный фонд будет исчерпан уже в начале 2017 года, и в ход пойдут средства ФНБ. ЦБ РФ будет продолжать вести умеренно-жесткую кредитную политику, об этом уже сообщила глава регулятора. Поддержание высоких ставок и стабильность валюты продолжит вызывать интерес carry-трейдеров, что будет оказывать некую поддержку рублю.



Инфляцию к концу 2017 года нам обещают на уровне 4%. По официальным данным от Росстата, думаю, так и будет - в районе 4,5% - 5%. Но по факту в нашей стране продолжает действовать гиперинфляция и, на мой взгляд, она составляет приблизительно 15-20%. Это продолжит негативно сказываться на покупательной способности населения. При текущих ставках кредитование бизнеса остается затруднительным, что осложняет создание новых рабочих мест и увеличение заработных плат. Доходы населения продолжат снижаться, российская экономика еще минимум год будет

находиться в стагнации.



Рынок недвижимости продолжит терять свою стоимость, уже сейчас мы наблюдаем увеличение долгов у компаний застройщиков.



В течении года допускаю возможность снижения процентных ставок до 7%. В данном случае ставки по вкладам снизятся до 4-5% годовых. Это будет крайне невыгодно для инвесторов, ведь основную часть доходов будет

«съедать» инфляция.

Павел Берлинов, аналитик GLOBAL FX