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Рынок имеет все шансы завершить 2016г. в области исторических максимумов по индексу ММВБ

Мировые рынки акций консолидировались в конце недели, отыгрывая статданные и переосмысливая действия ФРС и довольно агрессивные прогнозы повышения ставки в следующем году. Блок статданных по числу новостроек и разрешениям на строительство оказался хуже ожиданий и если добавить к этому замедление темпов роста заработных плат в ноябре, то становится понятно, почему рынок по-прежнему оценивает активность Федрезерва более сдержанно, ожидая 2 повышения ближайшие 12 месяцев. Индекс доллара не торопится проходить отметку 103 пункта, курс EURUSD пока удерживается выше 1.045. Цены на нефть также стабилизировались в районе 54-56 долл./барр. на фоне отсутствия сильных катализаторов для дальнейшего роста. На текущей предрождественской неделе, как мы полагаем, не будет наблюдаться выразительных движений – инвесторы попытаются удержать рынки вблизи текущих уровней, на это, в частности, указало сильное снижение индекса волатильности VIX в пятницу. Сегодня коллегия выборщиков в США соберется для того, чтобы утвердить Д.Трампа в качестве следующего президента, а вечером будут представлены данные по PMI США в секторе услуг за декабрь.

Российский рынок акций стабилизировался в области максимальных значений, коррекционный импульс пока не получает развития ввиду устойчивости рыночной конъюнктуры на глобальных рынках. Мы по-прежнему отмечаем, ожидания роста цен на нефть и невысокие относительные оценки рынка по RTS/Brent в условиях фазы объемного притока капитала в российские активы способствует завершению года вблизи текущих максимальных отметок, в диапазоне 2230-2260 пунктов. И несмотря на то, что некоторая фиксация прибыли в ближайшие дни все же не исключена, ввиду фактора конца года, рынок имеет все шансы завершить 2016г. в области исторических максимумов по индексу ММВБ. Среди внутренних событий в центре внимания на этой неделе большая пресс-конференция Президента РФ В.Путина, а также ежегодный съезд РСПП, что может обогатить новостной поток в середине недели. Кроме того, реестры под выплату промежуточных дивидендов закроют МегаФон (20 декабря), ЛУКОЙЛ (23 декабря) и Магнит (23 декабря).

Илья Фролов, Промсвязьбанк