Комментарии

В последней декаде декабря активность инвесторов будет невысокой

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки февральских фьючерсов на нефть марки Brent вновь опустились ниже уровня в $55 за баррель на фоне прогнозов метеослужб о том, что погода в 1-м квартале 2017 года в большей части Европы будет теплее нормы. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о незначительном и, вероятно, разнонаправленном изменении европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2210-2215 пунктов по индексу ММВБ, не исключая, что в случае ухудшения внешнего фона этот фондовый индикатор продолжит снижение и протестирует на прочность зону поддержки, сформировавшуюся в районе психологической отметки в 2200 пунктов.

Ведущие европейские фондовые индексы в понедельник не показали значительных изменений при существенно снизившихся оборотах торгов. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил скромные 0.08%, а наибольшее положительное влияние на его поведение оказало повышение котировок акций компании Reckitt Benckiser (+2.7%), производящей и реализующей широкий ассортимент бытовой, фармацевтической и пищевой продукции, а также нефтегазового гиганта Royal Dutch Shell (+1.2%). Сдержало повышение этого британского фондового индикатора падение в цене акций банков Barclays (-2.7%), Lloyds (-1.9%), HSBC (-1.3%) и фармацевтической компании AstraZeneca (-2.2%). В свою очередь, французский фондовый индикатор CAC упал в понедельник на 0.22%, а понижением из числа бумаг, входящих в его состав, выделились акции производителя металлопродукции ArcelorMittal (-4.6%), авиастроительной корпорации Airbus (-1.4%) и банков BNP Paribas (-0.8%), Societe Generale (-1.1%), Credit Agricole (-1.4%). Немецкий индикатор DAX (+0.2%) вновь стал лидером роста среди ведущих европейских фондовых индикаторов на фоне повышения котировок акций SAP (+0.9%) и Bayer (+0.5%), а также акций автопроизводителей Daimler (+0.5%) и Volkswagen (+1.9%), позитивное влияние которых на индекс DAX нивелировалось падением в цене акций банков Deutsche Bank (-4.5%) и Commerzbank (-3.4%).

Фондовый рынок США в понедельник слегка прибавил. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones вырос в итоге дня на 0.2%, а наибольшее положительное влияние на его подъем оказали выросшие в цене акции авиакосмической корпорации Boeing (+1.1%) и промышленного конгломерата United Technologies (+2.1%). Индекс high-tech биржи NASDAQ прибавил 0.37% на фоне повышения котировок акций Microsoft (+2.1%), Western Digital (+1.8%) и Intel (+1.6%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+0.2%) также вырос при оборотах торгов примерно на четверть ниже среднемесячных, а повышением в его отраслевом спектре выделился индекс сектора телекомов (+1.1%).

Рынок акций РФ в понедельник снизился. Индекс ММВБ потерял 0.7% в основном из-за падения котировок акций Газпрома (-1%), Норникеля (-2.5%) и Роснефти (-1.9%). Долларовый индекс РТС (-0.48%) понизился менее значительно из-за укрепления позиций рубля. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских событий, способных оказать воздействие в целом как на рынок, так и на котировки отдельных бумаг, стоит выделить открывающийся сегодня в Москве финансовый форум, в рамках которого ожидается выступление официальных лиц из Банка России и Минфина РФ.