Комментарии

В ближайшие дни активность продавцов будет возрастать, что вызвано рисками ухудшения рыночной конъюнктуры после католического Рождества

Мировые рынки демонстрируют умеренный прирост при невысокой торговой активности на большинстве бирж в текущую предрождественскую неделю. Некоторое обострение геополитической ситуации, связанное с убийством российского посла в Анкаре, привело к умеренной фиксации прибыли в течение дня, однако выступление Дж.Йеллен, в котором она выразила уверенность в силе рынка труда и состоянии американской экономики, способствовало возврату индексов в положительную область. В целом американские индексы перешли к консолидации на максимальных отметках и эта фаза вполне может затянуться до конца недели, с небольшими отклонениями с текущих уровней. Тем временем, доллар возобновил рост против большинства мировых валют, что могло стать реакцией на выступление главы ФРС. Усиливают коррекцию ключевые товарные активы – промышленные металлы, нефть и золото. Причиной коррекции здесь может выступать как крепкий курс американской валюты, так и опасения в отношении стабильности китайской экономики, сталкивающейся с усилением оттока капитала в последние месяцы. Эти же факторы могли стать триггером для вчерашней распродажи активов развивающихся рынков, где наиболее заметно упал бразильский индекс Bovespa (-2.2%). Завершившееся сегодня двухдневное заседание Банка Японии не преподнесло сюрпризов, ставка и объем выкупа активов остались без изменения, но были несколько повышены прогнозы по экономике, йена продолжает слабеть.

Российский рынок акций пока торгуется лучше большинства сопоставимых рынков-аналогов на фоне стабильной ценовой конъюнктуры нефти и невысоких относительных оценок рынка по RTS/Brent в условиях продолжающегося объемного притока капитала в российские активы. Несмотря на относительную стабильность котировок в сегменте «голубых фишек», фиксация прибыли ведется по менее ликвидным бумагам, в первую очередь акциям электроэнергетики. Мы полагаем, что в ближайшие дни активность продавцов будет возрастать, что вызвано традиционным снижением левериджа перед продолжительными новогодними праздниками, а также рисками ухудшения рыночной конъюнктуры на глобальных рынках после католического Рождества. На этом фоне мы видим риски краткосрочного движения к 2185-2200 пунктов по индексу ММВБ, способствовать этому могут также закрытия реестров под выплату промежуточных дивидендов по акциям ЛУКОЙЛа (23 декабря) и Магнита (23 декабря). Среди внутренних событий недели в центре внимания также большая пресс-конференция Президента РФ В.Путина (четверг).

Илья Фролов, Промсвязьбанк