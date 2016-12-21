Комментарии

Российский фондовый рынок продемонстрировал сильное закрытие

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(данные на 19:30)



КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ:



Российский рынок акций завершил торговую сессию вторника ростом по основным индексам, повышательная динамика планомерно развивалась в течение дня при поддержке дорожающей нефти и благоприятного хода торгов на мировых рынках акций.



В лидерах роста в нефтегазовом секторе акции ЛУКОЙЛа (+1.9%) и Татнефти (+2.8%), бумаги Газпрома (+0.5%) и Газпром нефти (+0.7%) смотрелись по рынку, несмотря на новости о возможности потери актива в Турции. Вместе с тем, умеренно подешевели акции НОВАТЭКа (-1.0%) и Транснефти, ап (-1.2%), а также Сургутнефтегаза (ао: -0.5%; ап: -0.3%). В финансовом секторе отметим повышение капитализации по Сбербанку (ао: +0.9%; ап: +0.5%) при разнонаправленной динамике по ВТБ (+0.1%) и Мосбирже (-1.2%). Электроэнергетические бумаги также изменялись разнонаправленно, отскочили Россети (ао: +1.9%; ап: +5.3%) после сильного провала вчера на новостях о планируемой допэмиссии. Вместе с тем, сильно подешевели акции Мосэнерго (-6.9%) и Энел Россия (-1.2%). Бумаги Интер РАО прибавили более 1%. Из представителей металлургического сектора стоит отметить довольно сильный подъем котировок по ММК (+2.6%) и Северстали (+1.9%) при умеренном снижении по бумагам ОК Русал (-2.1%). В потребительском и телекоммуникационном секторах по прежнему наблюдается дефицит идей для роста, изменения цен акций здесь незначительные и разнонаправленные (МТС: +1.1%; МегаФон: -1.2%; Магнит: +1.1%; М.Видео: -0.7%). Из прочих сегментов отметим сильную динамику по Аэрофлоту (+6.1%) на фоне прогноза министра транспорта РФ М.Соколова о том, что авиаперевозки в 2016г. достигнут приблизительно 90 млн человек.



Российский фондовый рынок продемонстрировал довольно сильное закрытие, развить коррекционный импульс в очередной раз помешали растущие цены на нефть и предновогодний оптимизм на западных биржах. При сохранении этой диспозиции рост рынка может продолжиться и завтра со смещением в диапазон 2230-2240 пунктов по индексу ММВБ.



Илья Фролов, Промсвязьбанк